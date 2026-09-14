Rudman tras la victoria contra Olimpia:"Fuimos un justo ganador"

San Pedro Sula, Honduras.

El estratega argentino también se refirió al funcionamiento de su equipo, las variantes que utilizó durante el encuentro y la importancia de contar con una plantilla competitiva de cara a los próximos compromisos. Rudman reconoció la jerarquía del Olimpia, pero aseguró que Marathón supo imponer su idea de juego y aprovechó la expulsión para generar más ocasiones.

Marathón vivió este domingo una tarde-noche de ensueño al vencer 1-0 al Olimpia con gol solitario de Henry Figueroa y ahora se pone líder del torneo Apertura 2026 de Liga Nacional . Tras el final del juego, el técnico Silvio Rudman habló en conferencia de prensa y destacó el orden, la intensidad y el volumen de juego mostrado por sus dirigidos en el clásico.

No, una línea de cuatro. Nosotros jugamos con una línea de cuatro que está Nata, Rivera, Figueroa y está Arriaga y Sorto como contención. Ramírez por derecha, Farioli por izquierda y tres arriba. Sorto tenía amarilla, teníamos un jugador de más. En ese momento pensé en cuidarlo y por eso hicimos un doble cinco con Farioli y con Ramírez y pusimos a Elis arriba que nos salió muy bien y tuvimos la posibilidad de tener más posesión; tanto Nico como Elis picando entre los dos centrales, más la entrada de Yairo, más el recorrido de Argueta. Creo que fue un partido completo para el Marathón. Lo hizo muy bien, orgulloso de este equipo porque realmente transmite, tiene sentido de pertenencia, porque era un clásico y la verdad para nosotros era muy importante ganarlo con esta afición maravillosa, que la verdad no me canso de decir esas palabras de agradecimiento con la gente porque realmente la gente se desvive por el Marathón y bueno, creo que nosotros plasmamos una idea importante y la gente se siente identificada por este triunfo.

Hoy en segundo tiempo prácticamente se mantiene una línea de tres y un cabeza de área como Tomás Sorto y es el primer cambio que se da cuando Damín no estaba generando juego. ¿Qué se pretendía con ese cambio?

Hoy el equipo hizo un partido muy inteligente en el cual realmente tuvo siempre un orden. Resalto mucho la intensidad, la dinámica, el ir a presionar a Olimpia arriba, un equipo que juega bien, que está bien dirigido, pero creo que hoy nuestro equipo se comportó a la altura. Tuvo la posibilidad de hacer un buen fútbol, tuvo un buen volumen de juego y la verdad fue un justo ganador. Con respecto al VAR y al arbitraje, la verdad no soy de opinar.

La valoración del partido propio, pero sobre todo también por la parte anímica, lo que representa para usted este club pensando en lo que viene después por la Copa Centroamericana y también me gustaría preguntarle: ¿qué opinión tiene sobre el VAR?

Además, el entrenador verdolaga habló sobre el momento que atraviesa el equipo, la satisfacción por convertirse en líder del campeonato y el sentido de pertenencia que, según destacó, existe dentro del plantel y la afición. Rudman también dejó claro que el triunfo ante Olimpia ya es parte del pasado y que ahora toda la atención estará puesta en el duelo internacional contra la Liga Deportiva Alajuelense por la Copa Centroamericana.

Hoy lo importante es que ganó Marathón en el clásico con Olimpia, donde jugó bien al fútbol, donde realmente fue un equipo que tuvo un orden, tuvo una dinámica, tuvo una intensidad, tuvo volumen de juego. Realmente hoy creo que el equipo realmente jugó bien al fútbol. Hoy lo que tenemos que pensar es en el partido de hoy, en disfrutar porque hoy se ganó con un Olimpia que está bien dirigido, que tiene jugadores de muy buena jerarquía y eso es lo que hoy me queda. Mañana ya pensaremos lo que va a ser el partido de Alajuelense.

Durante la semana con el partido con Alajuelense usted mencionó con respecto a la contundencia que el equipo generaba pero tenía que ser más contundente, el día de hoy Marathón en varios tramos del partido fue superior y generó muchas oportunidades, pero gana por la mínima jugando con uno más, ¿cuál es su análisis con respecto a esto y de qué manera se está trabajando la contundencia con el grupo durante la semana?

No, realmente más allá del partido que haya jugado hoy el equipo, hoy tuvo mucho volumen de juego, hoy realmente el equipo plasmó una idea dentro de la cancha. El equipo fue a buscarlo arriba, tuvo una presión alta y fue un justo ganador. Después de ahí, con el tema de la contundencia, sí somos un equipo que realmente está haciendo un buen fútbol, pero tenemos que mejorar mucho.

Marathón ha jugado muy bien, sufrió muy poco de Olimpia hasta el 1-0. ¿Qué fue lo que hoy hizo Marathón para sostener a un buen equipo como el Olimpia?

Reconozco la jerarquía de Olimpia, del equipo que tiene, de los jugadores, realmente es un plantel muy competitivo. Pero lo que resalto de mi equipo es que siempre tuvo un orden, que siempre realmente cuando agarró la pelota tuvo volumen de juego, siempre pensó en el arco rival y creo que después, cuando fue la expulsión, ahí automáticamente nosotros tuvimos mejor volumen de juego, tuvimos más llegadas y, bueno, se pudo dar la posibilidad de abrir el marcador con una jugada de Figueroa. Y de ahí en más el equipo terminó ganando un clásico importante para nosotros, pero realmente lo que recién le dije a los muchachos es felicitarlo y dar vuelta a la página y pensar en lo que viene.

¿Cuánto ayuda a estos jugadores que hoy tuvieron minutos y que no pudieron estar ante la Liga Deportivo Alajuelense, para poder tener mejores variantes y, segundo, la entrada de Albert Elis también para jugar con dos "9"? ¿Es algo que se planea por si las cosas están difíciles en Alajuela?

Sí, sí, realmente como siempre menciono, nosotros tenemos una plantilla de muy buenos jugadores, de jerarquía, y acá lo importante es el grupo, es que todos son importantes y, bueno, como bien lo mencionabas, hoy tuvimos la posibilidad de que entró Elis, Yairo andaba con un poquito de carga y entró 30 minutos y realmente cuidamos a la mayoría de los jugadores. Pero bueno, hoy realmente con el clásico queríamos poner un equipo competitivo, queríamos darle una alegría a esta gente maravillosa y bueno, y el equipo se la dio.

¿Cómo valora que Marathón es el nuevo líder del torneo, la mejor defensa y uno de los mejores equipos?

La verdad es todo mérito de mis jugadores. Tenemos un equipo muy competitivo, tenemos un equipo que todos piden minutos. Resalto mucho la humildad, la unión de grupo, el sentido de pertenencia que tienen hacia el club Marathón y realmente los objetivos están claros, ¿no? Siempre es importante ganar y, bueno, te vas avanzando más. Hoy me deja tranquilo y contento porque el equipo juega de una manera que uno lo plasma en la semana, siendo un equipo agresivo, siendo un equipo intenso y siempre compitiendo, que es lo que realmente uno quiere que el equipo lo haga, ¿no?

¿En qué porcentaje se encuentra el equipo? ¿La satisfacción que le da a usted?

El equipo va creciendo. Yo creo que este es el camino, este es el camino del trabajo, del sacrificio, de todo lo que muchachos hacen día con día, ¿no? De un porcentaje no puedo decir exacto, pero sí voy a decir que este es el camino. Tenemos una plantilla para competir. Lo que recalco mucho y se lo digo mucho a mis muchachos es siempre la humildad, es pensar que, bueno, hoy se disfruta el triunfo porque es un clásico, pero bueno, disfrutarlo y ya pensar en lo que viene y, siendo muy realista, hay que mejorar mucho.

¿Cómo cae la victoria ante Olimpia previo al duelo ante Alajuelense?

Muy bien, Olimpia es un equipo de jerarquía, es un equipo que está bien dirigido. La verdad que es un equipo importantísimo en Centroamérica y, bueno, nosotros de a poquito vamos formando un equipo competitivo con nuestra gente, con la directiva, con el cuerpo técnico, con esta gente maravillosa que hoy se volcó completamente en el Morazán, se sintió muchísimo, el jugador lo vive y lo siente y nosotros lo que tenemos que seguir es por el mismo camino, del trabajo, de la humildad, del sacrificio y ganando crecen las expectativas y, bueno, y uno va mejorando más y más, ¿no?

¿Qué opiniones se llevan después de este encuentro y qué se espera del Marathón en el próximo encuentro de la Liga Nacional?

Me voy contento, me voy satisfecho, en lo cual el equipo ganó, ganó un clásico importante para nosotros. Rescato el orden, la disciplina, el trabajo, el objetivo claro de ganar el partido, de ir a presionar arriba y de tener volumen de juego. Creo que hoy el equipo hizo un desgaste enorme y fuimos justo ganador y ahora disfrutar hoy y ya mañana pensar en lo que viene.

¿Qué recuerdos se vienen estando ahí a la orilla del campo, este escenario, este clásico, ganándolo? ¿Qué se sienten mirar esa gradería? ¿Y qué memoria, qué se te vienen a la mente?

Sí, sí, son estos clásicos te dejan marcado, estos clásicos son una pasión. Por eso respeto y admiro mucho al hincha de Marathón porque tiene una pasión, porque tiene sentido de pertenencia, porque se desvive por los colores y, bueno, hoy el equipo le dio un triunfo importante, sé que va a estar feliz y ojalá sigamos por el mismo camino con mucha humildad y mucho humildad del grupo.