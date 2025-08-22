Shin Fujiyama contra "El Moisito": "le meteré el balón entre las piernas"

San Pedro Sula, Cortés.

Shin Fujiyama, uno de los jugadores más destacados que participará este viernes en el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador, llegó al hotel Intercontinental de San Pedro Sula y ofreció, de forma exclusiva, lo que planea durante la revancha. Durante la entrevista, Shin aseguró que hoy jugará con todo y que su enfrentamiento será una revancha directa contra el creador de contenido salvadoreño Moisés Turcios, conocido como "El Moisito".

“Será muy difícil, El Salvador ha entrenado durante meses y nosotros solo unos días. Mi duelo personal será Shin Fujiyama vs El Moisito”, dijo el jugador.

Además, Shin agregó con emoción e ironía que "Mosito abre la pierna entre la cancha y que le metería el balón entre las piernas y le regalaría unas cocinas”. Varios de los jugadores hondureños también llegaron al hotel Intercontinental, al igual que creadores de contenido de ambos países. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Entre ellos, destacó la presencia de Elsa Oseguera, periodista hondureña y esposa del jugador Davis Flow. Tanto los jugadores hondureños como salvadoreños se preparan para llegar al estadio Francisco Morazán en lo que promete ser una revancha muy esperada por los fanáticos.