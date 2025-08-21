Shin Fujiyama saca preparación militar y el Primi Maradiaga su carácter mundialista

La Selección Nacional de Tiktokers está lista para el gran reto. A medida que se acerca el tan esperado partido, los protagonistas han compartido, paso a paso, los momentos más íntimos de su preparación, bajo la mirada experta del histórico Ramón "El Primitivo" Maradiaga, capitán de Honduras en el Mundial de España 1982.
Aunque el entrenador de la H, "El Señor de la Selva", se mantiene enfocado en la estrategia general del encuentro, ha confiado completamente en el "Primi" Maradiaga, quien ha estado al frente de cada entrenamiento, afinando detalles tácticos y motivando al equipo con su experiencia mundialista.
¿Lo conocen? Este es uno de los jugadores líderes de esta Selección Nacional de Honduras a nivel de creadores de contenido que vivirán un partido histórico en el mundo de las redes sociales.
Supremo ha generado mucha expectativa con esta iniciativa, ya que el partido se quedó corto, pues miles de aficionados se quedaron sin boleto ya que le han dado un mercado excepcional al partido, poniendo precios accesibles.
Primi Maradiaga, entrenador que conquistó con Honduras el tercer lugar en la Copa América del 2001, clasificó a Honduras a los primeros Juegos Olímpicos en Sidney 2000, encabezó las prácticas y los creadores de contenido han respetado sus decisiones.
Los seleccionados escuchan atentamente las indicaciones del Primi Maradiaga, quien les ha dicho que se entreguen ya que tendrán a miles de aficionados en las gradas dándoles apoyo.
La emotividad de los creadores de contenido ha generado mucha expectativa. Aquí La More posa para la cámara junto a Shin Fujiyama.
Primi Maradiaga, muy enérgico, les habló con seriedad a los tiktokers ya que tomó la preparación como si se tratara de la Selección Nacional de Honduras.
La More se integró el miércoles a la Selección Nacional y es el guardameta. Se ha estado preparando ya que bajó 20 libras de peso para estar en mejor nivel.
Bryan La Playa, uno de los tiktokers que ha causado mucho revuelo en Honduras por sus análisis de fútbol y forma de ver el departe, fue el último en integrarse a la Selección. Fue uno de los mejores en la zaga defensiva; además de iniciarse como futbolista en las reservas del Olimpia, fue Policía en Honduras.
Supremo escucha atentamente el pedido del Primi Maradiaga, no quiere que se pierdan detalles y enfrentan este duelo frente a los salvadoreños con mucha rivalidad, pero solo es dentro del campo.
Cuando el Primi Maradiaga habla, los tiktokers escuchan, pues el entrenador ha tomado con seriedad la preparación que han tenido los muchachos para este bonito partido.
"Loncho", uno de los tiktokers íntimo amigo de Supremo, ya que no jugará, se encarga de ayudar a los jugadores que estarán en el partido y aquí entrena a Shin Fujiyama, quien se espera sea titular.
Shin Fujiyama es muy querido y varios aficionados se acercaron para sacarse fotos con él en las afueras del estadio Olímpico donde se están preparando para el partido de este viernes.
Como si fuera militar, el influencer japonés Shin Fujiyama, muestra su musculatura y cómo ha subido la intensidad de su preparación para este compromiso.
Supremo, el líder de la Selección de Tiktokers, se ha preparado para una batalla frente a derrotar a El Salvador y ha estado haciendo terapias para poder soportar el partido.