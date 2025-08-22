Selección de Tiktokers de Honduras cobra venganza y doblega a El Salvador

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se ganó la batalla! En un espectacular ambiente en San Pedro Sula, la Selección de TikTokers de Honduras cumplió con lo prometido para vencer al combinado de El Salvador en el Estadio Morazán, luego de aquel 3-2 en el primer partido que disputaron. Los catrachos se repusieron de la primera derrota y ofrecieron un tremendo show que tuvo de todo en la capital industrial. Desde golazos, festejos románticos y bronca entre jugadores, en donde incluso, se "amenazaba" con abandonar el partido ante la expectativa de miles de seguidores. La "H" Tiktokera fue mejor en el inicio, pero dos errores seguidos de Supremo lo condenaron y El Salvador fue creciendo; los cuscatlecos pudieron abrir el marcador antes de los cinco minutos: el juez sancionó penal, pero los jugadores pidieron la revisión en el VAR, que llegó en un momento justo para salvar a los catrachos.

Pero el destino quería que fuera Honduras, quería ver celebrar primero a su gente y el deseo se le concedió. En el minuto 26 llegaba un centro al área y mano del rival, el juez otra vez sancionaba penal, era muy clara. Todo quedó bajo la responsabilidad de Supremo, quien con una frialdad colocó bien la esférica para el 1-0 local y posteriormente se fue a festejar con Milagro Flores, como lo prometió.