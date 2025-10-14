Argentino rescata a México, pero afición mexicana se les rebela

Guadalajara, México.

Las selecciones nacionales de México y Ecuador protagonizaron la noche de este martes un partido intenso y parejo, que terminó en empate 1–1. Ambas escuadras aprovecharon la Fecha FIFA para seguir afinando detalles de cara a la recta final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección mexicana venía de perder un partido durísimo en Estados Unidos ante Colombia: derrotado por 4-0, dejó una pésima imagen que quería recomponer ante su gente en el juego realizado en el estadio Akron de Guadalajara, la casa de las Chivas.

Ecuador, por su parte, llegaba a este juego tras igualar 1-1 con la selección estadounidense como visitante. El encuentro inició con dominio de México, que tomó la iniciativa con presión alta y posesión de balón. Apenas a los tres minutos del inicio, Germán Berterame, argentino nacionalizado mexicano, abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que nació desde el mediocampo. El delantero definió con potencia dentro del área para el 1–0.

México trató de sacar ventaja del buen momento anímico y en el minuto 11 creó peligro con un remate de Hirving Lozano, que salió levemente desviado.L Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. os ecuatorianos se volcaron al ataque y pudieron igualar a los 20 minutos gracias a un penal que cobró de gran factura el volante Jordy Alcívar.

MOLESTIA

En la segunda mitad, los dos seleccionados hicieron múltiples cambios. México buscó más con velocidad y centros laterales, mientras que Ecuador apostó al contragolpe. En los minutos finales, la afición entonó el grito homofóbico que suelen entonar los hinchas mexicanos cuando están disconformes con el rendimiento de su equipo. México mostró buenos pasajes de juego pero sigue careciendo de contundencia en el segundo tiempo. Ecuador, por su parte, exhibió solidez defensiva y oficio, sacando un buen resultado fuera de casa. Ambos equipos continúan su preparación para el Mundial que se jugará en Norteamérica en 2026.

FICHA TÉCNICA: