No es broma: Necesitan ser goleados para poder clasificar al Mundial 2026

El nuevo formato de clasificación de la UEFA para el Mundial de 2026 ha reconfigurado las rutas hacia el torneo y brindado oportunidades inesperadas incluso para equipos en la base de la jerarquía continental.
San Marino, la peor selección del ranking FIFA, protagoniza una de las situaciones más insólitas de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026: para mantener opciones de clasificación, necesita perder... y por goleada.
La razón detrás de esta paradoja está en el complejo formato clasificatorio de la UEFA. Para esta edición, Europa dispone de 12 cupos directos a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Los líderes de cada grupo (de la A a la I) acceden directamente al torneo, mientras que los segundos lugares avanzan a un repechaje interno, donde también participarán cuatro selecciones provenientes de la UEFA Nations League, específicamente las campeonas de grupo que no logren terminar entre los dos primeros puestos de su zona.
Y es precisamente por esta vía (la Nations League) que San Marino todavía mantiene una esperanza, tan remota como curiosa. Actualmente, ocupa el último lugar del Grupo H de las Eliminatorias con cero puntos, 32 goles en contra y apenas 1 a favor.
Prácticamente, todo parece perdido. Pero un detalle cambia el panorama: San Marino fue campeón del grupo D1 de la Nations League, mientras que Bosnia terminó última en el grupo A3. Esto sitúa, increíblemente, a los sanmarinenses por encima de los bosnios en el ranking del torneo continental, lo que abre una posibilidad matemática.
Para que ese milagro se mantenga vivo, San Marino depende directamente del rendimiento de Rumania. Si los “Tricolorii” no logran finalizar en el segundo puesto del grupo, se liberaría un cupo en el repechaje de la Nations, lo que mantendría con vida a la Serenísima.
Y aquí viene lo más surrealista: para que eso ocurra, San Marino necesita ser goleado en la próxima ventana FIFA.
El escenario es así: Rumania debe golear a San Marino en la jornada de noviembre, de modo que el orden del grupo y el reparto de plazas beneficien indirectamente al colista histórico de Europa.
Aun así, el camino está lleno de obstáculos. En la tabla general de la Nations League, San Marino está por detrás de selecciones como Inglaterra, Noruega, Gales, República Checa, Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte y Moldavia.
Solo si seis de esas selecciones logran terminar entre los dos primeros de sus respectivos grupos, San Marino tendría un sitio en el repechaje, algo que sería histórico para un país que apenas suma un empate cada cierto lustro y que, hasta hoy, nunca ha ganado un partido oficial en Eliminatorias.
