Selección de tiktokers de Honduras ya tiene próximo rival: Fecha y horario

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección Nacional de Tiktokers de Honduras se enfrentó la tarde de este domingo a su similar de Brasil en juego amistoso realizado en la ciudad de Sao Paulo. Para mala fortuna, los chicos hondureños sufrieron una dolorosa, pero digna derrota de 2-0 ante los creadores de contenido brasileño en un juego intenso disputado de principio a fin.

Juninho Manella a los 22 minutos del primer minutos con una gran individual y Pablo Mina de tiro libre en la etapa de complemento en el 68, fueron los autores de los goles de la victoria obtenida por los seleccionados de Brasil en el juego disputado en el estadio Bruno José Daniel.

Este partido significó la segunda derrota (ambas de visita) para la selección de tiktokers de Honduras ya que anteriormente fueron derrotados 3-2 por El Salvador en juego realizado en territorio salvadoreño. Aunque, cabe resaltar que los chicos hondureños posteriormente en la revancha ante los cuscatlecos se impusieron con marcador de 2-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula en un duelo que fue un éxito ya que el recinto deportivo lució completamente abarrotado.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

PRÓXMOS JUEGOS DE LA H

Ahora sin tiempo que perder, la selección tiktokera de Honduras estará volviendo al país y ya tiene en su agenda el próximo partido amistoso que estará disputando en una aventura que están disfrutando ya que comparten con diferentes creadores de contenidos del resto del mundo. La H volverá a jugar de visita y en esta ocasión se enfrentará a la selección de tiktokers de Nicaragua. El duelo ante los nicaragüenses ha sido pactado para realizarse el sábado 19 de septiembre. Dicho enfrentamiento se realizará en el estadio Nacional de Managua y ha sido pactado para que pueda iniciar a partir de las 7 de la noche en donde se espera un llenazo.

El pasado 29 de agosto, los seleccionados de Nicaragua perdieron 3-1 ante El Salvador y ante los hondureños esperan reivindicarse para disfrutar de la victoria. Después del duelo ante Nicaragua, los tiktokers de Honduras estudian la posibilidad de llevar un partido a la capital Tegucigalpa y el mismo sería ante los creadores de contenidos de Brasil.