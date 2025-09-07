  1. Inicio
Tiktokers Brasil vs Honduras: Cholomeña sorprende y gesto de Shin a pareja

Las fotos del ambiente en el amistoso realizado en Sao Paulo entre tiktokers de Brasil y de Honduras.

1 de 15
1 de 15

Las mejores imágenes del ambiente que se tuvo en el amistoso que sostuvieron tiktokers de Brasil y Honduras.

Fotos Mauricio Ayala e Instagram.
2 de 15
2 de 15

Tiktokers de Brasil y Honduras se enfrentaron este domingo 7 de septiembre en el estadio Bruno José Daniel de São Paulo.
3 de 15
3 de 15

Una hondureña fue captada en las graderías del estadio previo al inicio del juego.
4 de 15
4 de 15

Una pareja de hondureños sorprendió en el estadio para darle apoyo a los chicos de Honduras.

5 de 15
5 de 15

Shin Fujiyama le regaló una fotografía a la pareja de hondureños que le mostraron su cariño por todo lo que ha hecho por Honduras.

6 de 15
6 de 15

El Loco de la Selva, DT de la selección de tiktokers de Honduras, sorprendió con este peculiar atuendo.

7 de 15
7 de 15

Los brasileños llegaron al estadio y una barra le mostró su apoyo a la selección de tiktokers de Brasil.
8 de 15
8 de 15

La cholomeña Roxana Somoza sorprendió en la previa del partido entre tiktokers de Brasil y Honduras.

9 de 15
9 de 15

Roxana Somoza llegó con una camiseta especial: Por un lado apoyaba a Brasil y por otro lado a Honduras.

10 de 15
10 de 15

Bellos: Roxana Somoza junto a su hijo llegaron al estadio con una camiseta donde reiteraban su apoyo a Honduras y Brasil.
11 de 15
11 de 15

Roxana Somoza es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Honduras. Cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok y 3 millones en su cuenta de Instagram.
12 de 15
12 de 15

La bella catracha presume de su espectacular figura y belleza en sus redes sociales.
13 de 15
13 de 15

En su momento Somoza ganó un reinado de belleza en Choloma.

14 de 15
14 de 15

Otra de las que se encuentra en Brasil es la presentadora hondureña Alejandra Rubio.

15 de 15
15 de 15

Alejandra Rubio en el estadio le estuvo dando cobertura al partido.
