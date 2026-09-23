Paso a paso: ¿Qué debe hacer Honduras en la Nations League para clasificar a la Copa Oro?

La clasificación a los cuartos de final representará para la Selección de Honduras una oportunidad directa de conseguir el boleto al máximo torneo de selecciones de Concacaf .

La Bicolor integra el Grupo B de la Liga A junto a Surinam, Martinica, Guatemala, El Salvador y Jamaica , rivales ante los que buscará terminar entre los dos primeros lugares para meterse a los cuartos de final de la Nations League .

La Selección de Honduras inicia su camino en la Liga de Naciones de la Concacaf con un objetivo que va más allá de avanzar de ronda: asegurar su presencia en la Copa Oro 2027 .

La Selección de Honduras , por lo tanto, tendrá varios caminos disponibles, pero deberá evitar complicaciones en un grupo donde cada punto puede terminar siendo determinante.

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Sin embargo, terminar fuera de los dos primeros puestos no significará quedar automáticamente eliminado de la carrera. Honduras todavía tendría diferentes rutas dependiendo de su posición final: si termina tercero o cuarto, disputará los Prelims de la Copa Oro en marzo de 2027, mientras que un quinto o sexto lugar le permitiría buscar una plaza en esa ronda mediante el Play-In de las Ligas A y C.

La Bicolor deberá superar esa instancia y alcanzar el Final Four para sellar automáticamente su clasificación a la Copa Oro , por lo que cada partido de la fase de grupos tendrá un peso importante en el camino hacia el certamen de 2027.

¿Qué pasa si Honduras queda primero o segundo de su grupo en la Nations League?

Si la Bicolor queda en primero o segundo lugar de su grupo, avanzará a cuartos de final de la Nations League, donde peleará por el boleto directo a la Copa Oro.

¿Cómo clasifica directo Honduras a la Copa Oro?

La Bicolor clasificaría directo si avanza al Final Four (semifinales) de la Nations League. Es decir, si elimina a rival en cuartos de final de la Nations League.

¿Qué pasa si Honduras queda en el tercer o cuarto lugar de su grupo?

Si Honduras queda en el tercer o cuarto lugar de su zona en la fase de grupos, avanzarán a los Prelims de la Copa Oro que se disputarán en marzo de 2027.

¿Cuántos partidos jugará la Bicolor si juega los Prelims de la Copa Oro?

Los Prelims de Copa Oro consistirán en siete enfrentamientos de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie clasificará a la Copa Oro 2027.

¿A quién enfrentará Honduras si juega los Prelims de la Copa Oro?

Las selecciones participantes serán preclasificadas con base en el Ranking de Concacaf, con la selección mejor clasificada enfrentándose a la de menor clasificación, la segunda mejor clasificada enfrentándose a la segunda de menor clasificación, y las selecciones restantes emparejadas siguiendo el mismo principio. La selección mejor clasificada será local en el partido de vuelta de cada enfrentamiento.

¿Qué pasa si Honduras queda en el quinto o sexto lugar de su grupo?

Si la Bicolor queda en el quinto o sexto lugar de su grupo, tendrán una oportunidad adicional de clasificar a los Prelims de la Copa Oro a través del Play-In de las Ligas A y C.

¿Cuándo se disputarán los Play-In de la Liga A de la Nations League?

El Play-In de las Ligas A se disputará en noviembre de 2026 y contará con ocho selecciones nacionales que competirán por cuatro plazas en los Prelims de la Copa Oro.

¿Cuántos partidos jugará Honduras en el Play-In?

​​​​​​El Play-In consistirá en cuatro enfrentamientos de ida y vuelta, y el ganador en el marcador global de cada serie avanzará a los Prelims de la Copa Oro 2027.

¿A quién enfrentaría Honduras si juega Play-In?

Las ocho selecciones participantes incluirán a los equipos que finalicen en quinto y sexto lugar de los grupos de la Liga A, así como a los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C.

¿Cuándo se disputará la Copa Oro 2027?

La Copa Oro Concacaf 2027 se disputará entre junio y julio de 2027 y continuará contando con la participación de 16 selecciones que competirán por coronarse como la mejor selección nacional masculina de la región. El torneo marcará la 19.ª edición del principal torneo bienal de selecciones nacionales masculinas de Concacaf.

¿Quiénes serán los clasificados a la Copa Oro 2027?

De las 16 selecciones nacionales participantes, ocho clasificarán directamente a través de la quinta edición de la Liga de Naciones Concacaf, siete mediante Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims) 2027 y una selección invitada (Arabia Saudita) completará el cuadro.

¿Cómo queda eliminada Honduras?

La Bicolor queda eliminada si lo derrotan en las rondas de los Play-In o los Prelims de la Copa Oro.