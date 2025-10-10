Haití llega a Honduras para juego en Eliminatorias y sufre inconveniente

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Haití ya está en territorio hondureño. El combinado caribeño arribó este viernes al Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, donde fue recibido bajo dispositivo de seguridad antes de dirigirse a su hotel de concentración en la capital.

Con semblantes serios y enfocados, los futbolistas haitianos bajaron del avión mostrando determinación de cara al crucial encuentro del próximo lunes frente a Honduras.

El ambiente en Toncontín fue tranquilo, aunque varios aficionados locales se acercaron para observar la llegada del conjunto visitante. No obstante, luego de finalizar su proceso en migración, los caribeños sufrieron un pequeño percance al esperar el autobús que los transportara al hotel de concentración.