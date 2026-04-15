Se agota plazo para inscribirse a precio especial en Maratón La Prensa–Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

La cuenta regresiva avanza para la edición 50 de la Maratón La Prensa–Gatorade y este miércoles 15 de abril marca un punto clave: es el último día para inscribirse con tarifa especial. La denominada “Edición de Oro” conmemorará medio siglo de trayectoria, durante el cual la carrera ha reunido a generaciones de atletas y aficionados, consolidándose como un referente del atletismo nacional.

Por ello, es importante que conozcas las formas de inscripción, para que no te quedes fuera de esta histórica Maratón. Actualmente hay dos maneras para que puedas inscribirte: la primera es a través del sitio web oficial, donde el proceso es rápido y accesible, con un costo de 500 lempiras hasta este miércoles 15 de abril. La segunda opción es de manera presencial visitando las agencias de Banpaís de todo el país, en donde los corredores pueden realizar su inscripción en forma directa.

Al hacerlo mediante esta vía el costo de inscripción hasta este miércoles 15 es de 450 lempiras. A partir de este jueves 16 de abril, el precio será de 550 tanto en la plataforma digital como en las ventanillas de la entidad bancaria antes descrita.

Además del componente deportivo, la edición 2026 tendrá un enfoque social, ya que apoyará a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el influencer japonés Shin Fujiyama, orientada a mejorar la infraestructura educativa en Honduras.

La competencia tuvo su origen en 1976, en el marco de la Feria Juniana de San Pedro Sula, cuando 210 corredores participaron en una primera edición denominada Maratón de “Resistencia”.

