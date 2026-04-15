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Se agota plazo para inscribirse a precio especial en Maratón La Prensa–Gatorade

Este miércoles 15 de abril es el último día para aprovechar el costo especial de inscripción en la edición 50 de la Maratón La Prensa–Gatorade. A partir del jueves 16 el precio es otro.

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 08:52 -
  • Heber Betancourt
Se agota plazo para inscribirse a precio especial en Maratón La Prensa–Gatorade

Ese año se esperan más de 15 mil corredores en la Maratón LA PRENSA-GATORADE, en el evento deportivo más esperado del año.

San Pedro Sula, Honduras.

La cuenta regresiva avanza para la edición 50 de la Maratón La Prensa–Gatorade y este miércoles 15 de abril marca un punto clave: es el último día para inscribirse con tarifa especial.

La denominada “Edición de Oro” conmemorará medio siglo de trayectoria, durante el cual la carrera ha reunido a generaciones de atletas y aficionados, consolidándose como un referente del atletismo nacional.

El pasado 25 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de la Maratón LA PRENSA-GATORADE, fue un éxito total con la presencia de muchos corredores.

El pasado 25 de marzo se realizó el lanzamiento oficial de la Maratón LA PRENSA-GATORADE, fue un éxito total con la presencia de muchos corredores.

Por ello, es importante que conozcas las formas de inscripción, para que no te quedes fuera de esta histórica Maratón.

Actualmente hay dos maneras para que puedas inscribirte: la primera es a través del sitio web oficial, donde el proceso es rápido y accesible, con un costo de 500 lempiras hasta este miércoles 15 de abril.

La segunda opción es de manera presencial visitando las agencias de Banpaís de todo el país, en donde los corredores pueden realizar su inscripción en forma directa.

Esto debes saber de la Maratón Prensa-Gatorade 2026: Histórica Edición de ORO

Al hacerlo mediante esta vía el costo de inscripción hasta este miércoles 15 es de 450 lempiras. A partir de este jueves 16 de abril, el precio será de 550 tanto en la plataforma digital como en las ventanillas de la entidad bancaria antes descrita.

Además del componente deportivo, la edición 2026 tendrá un enfoque social, ya que apoyará a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el influencer japonés Shin Fujiyama, orientada a mejorar la infraestructura educativa en Honduras.

La competencia tuvo su origen en 1976, en el marco de la Feria Juniana de San Pedro Sula, cuando 210 corredores participaron en una primera edición denominada Maratón de “Resistencia”.

Desde entonces, el evento ha evolucionado hasta convertirse en una cita de relevancia nacional e internacional, integrando el deporte con iniciativas de impacto social.

La carrera se disputará el próximo domingo 14 de junio y se espera la participación de aproximadamente 15,000 corredores en las calles de la capital industrial del país.

Esta edición número 50 de la Maratón La Prensa–Gatorade se realiza gracias al apoyo de Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Grupo Q - NISSAN, Elektra, Italika, Finlay - Diclocarminativo, Procaps - Altrivion, Yummies Nuts, Yummi Pops, Smartpic y Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport y la Federación Nacional de Atletismo.

De una charla a hacer historia: El día que nació la Maratón LA PRENSA en 1976

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Redacción web
Heber Betancourt

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