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Santos Laguna le dice adiós al Choco Lozano: Así lo despide

El equipo de México ha tomado la decisión de cerrar el ciclo del delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano, poniendo fin a su etapa en el club

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 21:51 -
  • German Alvarado
Santos Laguna le dice adiós al Choco Lozano: Así lo despide

Choco Lozano estuvo dos años como jugador del Santos Laguna.
Torreón, México.

El Santos Laguna anunció la noche de este martes la salida del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club.

A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero hizo oficial la despedida del atacante catracho, quien deja el equipo luego de un ciclo en el que, lamentablemente para ambas partes, los resultados no fueron los esperados.

“Club Santos Laguna informa que el jugador Antony Lozano finaliza su etapa con la institución. El atacante hondureño militó con los Guerreros del Torneo Apertura 2024 al Clausura 2026. El Club agradece a Antony Lozano su disposición y entrega, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, comunicó la institución.

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Lozano llegó al conjunto lagunero procedente del fútbol español, generando gran expectativa entre la afición por el recuerdo de otros futbolistas hondureños que dejaron huella en México, como Juan Flores y Dolmo Flores, considerados referentes históricos del club.

Sin embargo, su paso por Santos estuvo marcado por la irregularidad y las lesiones. En octubre de 2025, durante un partido ante Mazatlán, el delantero sufrió una grave lesión tras una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lo que lo dejó fuera de competencia por el resto del torneo, en el que los “Guerreros” terminaron en los últimos puestos de la tabla.

Tras finalizar la temporada, Lozano quedó como agente libre y el club decidió no renovar su contrato, por lo que ahora deberá definir su próximo destino profesional.

En su etapa con Santos Laguna, el atacante registró 24 partidos disputados, 1,810 minutos jugados, cinco goles y una asistencia.

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German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

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