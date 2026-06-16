Santos Laguna le dice adiós al Choco Lozano: Así lo despide

Torreón, México.

El Santos Laguna anunció la noche de este martes la salida del delantero hondureño Antony “Choco” Lozano, poniendo fin a su etapa en la institución mexicana tras dos años en el club.

A través de sus redes sociales, el conjunto lagunero hizo oficial la despedida del atacante catracho, quien deja el equipo luego de un ciclo en el que, lamentablemente para ambas partes, los resultados no fueron los esperados.

“Club Santos Laguna informa que el jugador Antony Lozano finaliza su etapa con la institución. El atacante hondureño militó con los Guerreros del Torneo Apertura 2024 al Clausura 2026. El Club agradece a Antony Lozano su disposición y entrega, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, comunicó la institución.