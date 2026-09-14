Santos de Neymar sorprende y ficha a otro exjugador del Barcelona

Brasil.

Sin disputar minutos oficiales desde hace siete meses, el futbolista ya se ejercitó bajo las órdenes del técnico Cuca para acelerar su integración.

Coutinho llega al Santos tras rescindir en febrero pasado su vínculo con el Vasco da Gama en medio de cuestionamientos por su rendimiento.

De este modo, el mediapunta de 34 años se convierte en el quinto refuerzo del conjunto albinegro en la actual ventana de pases, tras las incorporaciones previas del centrocampista Arthur Melo, el lateral derecho Rodinei, el volante Lima y el atacante Everton ' Cebolinha '.

El Santos confirmó este lunes la contratación del centrocampista brasileño Philippe Coutinho , exjugador del Liverpool y del FC Barcelona , con un contrato hasta el final de la temporada.

"Hoy entrenó con nosotros (...) Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo", dijo el entrenador del club albinegro a TV Globo antes de su duelo contra Cruzeiro este fin de semana por el Campeonato Brasileño.

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Surgido en la cantera del Vasco da Gama, el internacional brasileño dio el salto a Europa con la Internazionale de Milán y pasó por el Espanyol antes de vivir su etapa de mayor brillo en el Liverpool inglés.

En 2018 fue traspasado al Barcelona y posteriormente cedido al Bayern de Múnich, club con el que conquistó la Liga de Campeones en 2020.

Con la selección brasileña ha disputado 68 partidos, con 21 goles anotados y la conquista de la Copa América en 2019.

La incorporación del exjugador de la Canarinha se produce tras la resolución de la sanción de 'Transfer Ban' impuesta por la FIFA al Santos.

La deuda de 12 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) que el club arrastraba con el AS Mónaco fue subsanada con el apoyo de NR Sports, empresa que gestiona la carrera de Neymar, quien dio la bienvenida públicamente a su compatriota.

La llegada de Coutinho reforzará la zona ofensiva del 'Peixe' ante la baja por lesión de Neymar, que se verá apartado de las canchas durante unos dos meses, en un momento en que el equipo compite en el Campeonato Brasileño y encara la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este miércoles, el equipo dirigido por Cuca visita en Belo Horizonte al Atlético Mineiro por el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental, con una ventaja de dos goles que obtuvo en el primer duelo de ida en su casa.