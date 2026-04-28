San Lorenzo, con Auzmendi, le sacó susto al Santos de Neymar en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, Argentina-.

Rodrigo Auzmendi, exdelantero del Motagua, se dio el lujo este martes de enfrentarse a nada más y nada menos que al astro brasileño Neymar. El San Lorenzo, con Auzmendi en la cancha como titular y jugando 91 minutos, dejó escapar una buena oportunidad en casa tras empatar 1-1 ante Santos FC, en un atractivo duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 disputado en el Nuevo Gasómetro.

El equipo argentino fue superior en el arranque y logró traducir ese dominio en el marcador a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Alexis Cuello sacó un remate que, tras desviarse, descolocó al arquero y puso el 1-0 para el “Ciclón”. El conjunto local presionaba alto, generaba peligro constante y parecía tener controlado el encuentro. Sin embargo, la reacción del equipo brasileño no tardó en llegar. Apenas seis minutos después, apareció la jerarquía de Neymar, titular y protagonista durante todo el compromiso, quien inició una gran jugada ofensiva que terminó con asistencia de taco de Benjamín Rollheiser y definición de Gabriel Barbosa para el 1-1

El empate golpeó el ritmo del partido. En el segundo tiempo, San Lorenzo intentó recuperar la intensidad, pero se encontró con un Santos más ordenado y peligroso al contragolpe. Incluso, tras otra intervención de Neymar, el conjunto paulista tuvo opciones para dar vuelta el marcador, aunque sin eficacia en los metros finales. Por su parte, Neymar disputó los 90 minutos y dejó destellos de su calidad, especialmente en la primera mitad, aunque su influencia fue disminuyendo con el paso del encuentro debido al desgaste físico.

Clasificación

Con este empate, San Lorenzo por el Grupo D se mantiene en la cima con cinco puntos y en el caso del Santos es último con apenas dos unidades. San Lorenzo espera la cuarta jornada del Grupo D cuando visitará al Deportivo Cuenca, mientras que Santos visitará a Recoleta en Asunción en busca de su primer triunfo.