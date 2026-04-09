Neymar negocia su salida del Santos e iría a impensado club: Hondureño atento

El futuro de Neymar vuelve a tomar protagonismo en el mercado internacional.
En las últimas horas ha surgido el rumor de que Neymar dejaría al Santos de Brasil y sorprende el equipo que podría ser su nuevo destino.
El futuro de Neymar está en la mira debido a su inminente decisión de cambiar de clubes mientras se ilusiona con poder estar en el Mundial 2026, algo que parece muy complicado.
Su situación en la Selección de Brasil se vuelve incierta, afectada por lesiones y el cambio generacional que atraviesa el fútbol brasileño.
Con el Santos de Brasil al unirse no solo reforzó su vínculo emocional, sino que también fue clave para evitar el descenso, marcando así un capítulo especial en su carrera.
Sin embargo, su historia con Santos podría tener un giro inesperado.
El nombre de Neymar vuelve a sacudir al mercado internacional y ahora lo hace desde la Major League Soccer, liga que lidera el argentino, Lionel Messi.
En este contexto, surge un nuevo protagonista: FC Cincinnati, equipo que ya analiza lo que implicaría fichar a una de las mayores figuras del fútbol mundial.
Por ahora, las conversaciones se mantienen en una fase preliminar, pero el simple hecho de que Cincinnati contemple esta posibilidad deja claro el ambicioso proyecto deportivo que busca consolidar en la liga estadounidense.
Neymar evalúa seriamente irse de Santos y actualmente estaría negociando su arribo al FC Cincinnati de la MLS.
De acuerdo a The New York Times, la directiva del FC Cincinnati busca un golpe de efecto y el deseo es fichar a Neymar.
El FC Cincinnati quiere saber las condiciones que exige Neymar para jugar en la MLS y harían el esfuerzo para tenerlo.
La particularidad es que Neymar estaría interesado en jugar en la MLS antes de un retiro profesional.
En Brasil aseguran que la deuda de Santos con Neymar es enorme y en la intimidad, el 10 valora la posibilidad de la MLS.
Las próximas semanas continuarían las negociaciones porque FC Cincinnati buscaría tenerlo lo antes posible y uno de los pedidos de Neymar sería dejarle algo de dinero al Santos por su pase.
En el Cincinnati juega el delantero hondureño Mathías Vázquez, aunque el chico forma parte de las reservas del club.
Mathías en algunas ocasiones ha entrenado con el primer equipo del Cincinnati y de concretarse el fichaje de Neymar, el hondureño podría compartir vestuario con el astro brasileño.