El San Juan de Quimistán sorprendió en las últimas horas tras anunciar el despido de su entrenador José Alvarado luego de su polémica con el experimentado mediocampista hondureño “Rambo” de León.

Mediante sus redes sociales, el equipo de la Liga de Ascenso infirmó el adiós de su estratega del primer equipo y su lugar será reemplazado por José Zaldívar.

Aunque cabe señalar que Alvarado seguirá ligado a la institución y dirigirá al San Juan, pero de la Liga Mayor. Al DT hondureño lo bajaron de categoría.

‘‘Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él’’, fueron las palabras del estratega el pasado domingo.

Julio César de León salió al pasado y no se quedó callado por lo que respondió al director técnico: “Lastimosamente son cosas extra futbolísticas de algunas personas como la palabra envidia y el egoísmo sobre uno, yo le doy todo al equipo y a los chicos”, dijo Rambo en declaraciones a a la página Deportivo Digital Hn.

El San Juan de Quimistán juega la vuelta de los cuartos de final del Ascenso este domingo contra Parillas One (1-1) en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y el mediocampista de 42 años espera ser tomado en cuenta.