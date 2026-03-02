  1. Inicio
Quioto se luce con su sexto gol y asistencia en paliza del Al-Faisaly en Arabia Saudita

'El Romántico' mantiene su racha y este lunes sumó su sexta anotación en el Al-Faisaly de la segunda división de Arabia Saudita.

