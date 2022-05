“No es que me rehusó al retiro. Cuando jugas en Europa te educan hasta sexualmente, hay que saber comer, entrenar bien, hasta para el día del partido. No es relajo la cosa que te metes dos baleadas en el día del partido”, así comenzó respondiendo Julio César “Rambo” de León a las fuertes palabras que dio José Alvarado, su DT del San Juan de Quimistán.

El talentoso volante hondureño salió al paso y le respondió al estratega del club de la segunda división que arremetió contra él ya que señaló que debería de analizar su retiro del fútbol.

“Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él”, declaró Alvarado en declaraciones a Diario Diez.

Tras estas palabras, Julio César de León fiel a su estilo no se contuvo e indicó que el estratega prácticamente le tiene envidia y de paso dejó entrever que el DT no continuará en las filas del equipo.

“Siempre voy a seguir con ellos primero Dios la próxima campaña. Esperando que el nuevo técnico me pueda la oportunidad de poder demostrar todavía estoy para divertirme y de lograr algo importante. No le paso el agua a nadie, voy a demostrar y mantenerme. No casualmente el San Juan está en cuartos de final, el segundo partido seguramente estaré, por cosas familiares no pude entrenar con el equipo”, puntualizó el exseleccionado nacional en declaraciones que le brindó a la página Deportivo Digital Hn.

Y siguió atacando: “Ya regreso a los entrenamientos del equipo y espero poder participar si el profesor me quiere hacer jugar, al final sé que no me quiere hacer jugar, hay cosas negativas en el fútbol, pero yo las respeto y siempre le he dado tiempo al técnico que no soy de su agrado.”

“Rambo” siguió con sus fuertes palabras: “Lastimosamente son cosas extra futbolísticas de algunas personas como la palabra envidia y el egoísmo sobre uno, yo le doy todo al equipo y a los chicos.”.