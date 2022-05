Polémica con “Rambo” de León en el San Juan de Quimistán: “Ya no está para jugar”

Tremenda polémica se ha armado en las últimas horas en el club San Juan de Quimistán de la Liga de Ascenso entorno al experimentado futbolista hondureño Julio César “Rambo” de León.

La tarde del domingo el club de Santa Bárbara empató 1-1 ante Parrillas One por la ida de cuartos de final de la Liga de Ascenso y para sorpresas de muchos el gran ausente fue “Rambo”.

José Alvarado, entrenador del San Juan, lanzó explosivas declaraciones en donde se llevó de encuentro a Julio César de León ya que señaló que el jugador a sus 42 años de edad ya debe de pensar en el retiro del fútbol profesional.

“Hay que caer en la realidad, Rambo ya no está para jugar y no se puede contar con él y la otra parte es que él casi no entrena, él está aquí de marketing, esta semana no entrenó y por eso no estamos contando con él”, declaró Alvarado en declaraciones a Diario Diez.

-¿Usted está contento con el nivel que ha mostrado Rambo?le consultaron y su respuesta fue categórica.

“La verdad que no. Para mí es un jugador que está acá, pero no puedo decir que está en mis planes para jugar un partido. A veces le damos chance ya cuando tenemos liquidado un partido. Aquí se trata de ser responsables, este equipo está peleando una liguilla y no voy a descuidar por tener una figura.”

Y añadió: “Es complicado. Él (Rambo) se resiste al retiro y nadie quiere en el fútbol retirarse, pero creo que va a llegar el tiempo de que él va a decir que no puede seguir, pero puede ser un técnico y puede seguir disfrutando del fútbol”.

El estratega indicó que la relación con Rambo es muy buena, pero él está en el equipo por un acuerdo con la directiva y ahondó que para este encuentro ante el Parrillas One no jugó, porque “pidió un permiso para jugar con Las Leyendas en Florida”.

Repuesta del presidente del San Juan

Orsy Alegría, presidente del San Juan de Quimistán, expresó su molestia con su entrenador José Alvarado por esas palabras que brindó sobre “Rambo” de León.

“El profesor Joche (José Alvarado) tiene una pica con el jugador (Rambo), entonces por eso no lo quiere meter a jugar, él está hablando cosas que no son. Lamentablemente estamos en las etapas finales, sino ya lo hubiera separado al profesor Joche, porque él (el jugador) merece un respeto”, explicó el máximo dirigente del equipo.

Y agregó: “Yo como presidente del equipo estoy para defender al jugador, porque las cosas no son así como él dijo.”

El presidente del San Juan siguió defendiendo a Julio César de León.

“Es un gran jugador y por el roce que tiene con el profesor no lo ha querido meter, pero él ha levantado su nivel y ha mejorado muchísimo. Rambo es un gran jugador y una leyenda que merece respeto”.