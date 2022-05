Y añadió: “Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto .”

“En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba”, indicó.

Marcelo Díaz también conversó con DirecTV Sports y acusó a Rueda de no ser una persona sincera.

“Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, puntualizó.

Cabe recordar que Reinaldo Rueda fue seleccionador tanto de Chile y Colombia en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y no pudo tener éxito con ninguna de las dos ya que estas se quedaron sin clasificar al Mundial.

El profesor Rueda también es vinculado para volver a la Selección de Honduras, a la que clasificó al Mundial del 2010.