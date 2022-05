La nueva faceta de Michaell Chirinos: “Me está yendo de maravilla; estoy viendo a futuro”

Michaell Chirinos pasó un rato ameno con Diario LA PRENSA y expuso sus criterios sobre su vida, su nueva faceta como empresario, su actualidad en Olimpia y por supuesto de la Selección Nacional.

Además, el 33 del Olimpia nos contó qué equipo lo pretendía en su estadía en México y cómo ve el panorama del Albo.

La entrevista

Hábleme de Radio House Casa Campo, ¿cómo surge este proyecto?

Gracias a Dios se me vino a la mente con un amigo, Rodrigo Rodríguez, en el tiempo durante la pandemia, que la sufrimos, y estoy agradecido con Dios, ya que nos dio la idea de formar un restaurante juntos. Estoy contento por lo que hicimos con el negocio.

¿Qué tal esta faceta de empresario?

De la mejor manera. Después de un tiempo de las lesiones que tuve en el fútbol, pues me puse a pensar muchas cosas y Dios me dio la idea de formar el restaurante. Estoy agradecido con Dios porque me está yendo de maravilla. Estoy tratando de aprender y asimilar las cosas para un futuro.

¿Qué encuentra de atractivo el hondureño o extranjero que viene a visitar a Radiohouse?

Es un bar deportivo, tenemos comida muy buena. Tú vienes y puedes ver partidos o cualquier evento deportivo lo va a encontrar. La idea de nosotros es atender bien al cliente, contamos con una zona de VIP, sala amplia para eventos de cumpleaños, bodas y conciertos.

¿Usted viene a visitar su negocio?

Bueno, cuando se había terminado un poco la pandemia venía un poco más, porque tenía la lesión y un poco más de tiempo, ahora que estoy bien quiero recuperar mi nivel, pero cuento con el apoyo de Rodrigo y de otras personas que están cuidando el restaurante de la mejor manera.

¿Es cierto que para estar en Olimpia fue rechazado en cuatro ocasiones?

Sí, es cierto. Yo hice pruebas en reservas y no me tomaban en cuenta. Llegó un tiempo que yo estaba en retiro, solo lo hacía por pasatiempo, pero llegó un partido y me tocó la oportunidad, anoté dos goles y el profesor Denilson Costa me dijo que tenía contrato con reservas.

¿Siente que es una estrella en Olimpia?

Soy un jugador más y simplemente aprovecho las oportunidades.

¿Cuántos autógrafos o fotos le piden al día?

Depende donde vaya. Si voy al Mall la gente me pide fotos o autógrafos. Si voy a estadio me piden un poco más.

¿Hábleme de su paso con el Lobos BUAP de la liga de México?

En México fue lo mejor que me ha pasado, en lo futbolístico, después de llegar a Olimpia. Fue mi primera salida, anoté seis goles, jugué 33 de 34 partidos, el único que no jugué fue por lesión.

¿Es cierto que pudo jugar en un grande de México?

Sí, yo estaba en la casa y me llamaron, me dijeron que un equipo de México había preguntado por mí, y era el América; pero no volví a saber nada de la persona que me llamó y ahí quedo ese tema.

¿Qué anécdota recuerda de su paso por el fútbol mexicano?

Una vez que probé los tacos de carne asada, le eché chile y bueno pensaba que era un chile normal, ja, ja, ja. Me partí los labios.

¿Es difícil jugar en México; digo porque no han regresado hondureños a jugar a primera?

A mí me encantó, no se me hizo difícil el profesor (Francisco Palencia) me dio la oportunidad y me dijo que jugara tranquilo, siempre habló con él.

Muchos critican el juego que está mostrando Olimpia, ¿a usted particularmente le gusta cómo está jugando Olimpia?

La verdad que este es un proceso nuevo y que el profesor Lavallén nos está conociendo en general, y la verdad que nos ha costado entenderle por todo el proceso que tenía el profesor Troglio en el juego directo. Hay muchos de nosotros que no estamos en un nivel óptimo tanto individual como colectivo, pero estamos trabajando para eso.

¿Cuál ha sido el discurso de Pablo Lavallén?

El profe sabe que Olimpia es un plus grande y que nos está costando el conocimiento que él nos ha dado, pero siempre el trabajo día a día va estar, gracias a Dios tenemos jugadores profesionales que nos motivan a salir adelante y eso nos ayuda a mejorar día a día

¿Cómo ve el panorama de Olimpia en la liguilla?

Yo estoy muy tranquilo y conozco a mis compañeros. Olimpia en las instancias finales es otro, es diferente. Veo el camerino comprometido y nos ha dolido lo que nos ha pasado.

Por el bien del espectáculo, ¿a quién le gustaría enfrentarse?

Respetamos a todos los rivales en general, y si queremos ser campeones no tenemos que andar pidiendo equipo. El rival que venga lo vamos a tomar con mucha seriedad.