Samuel García ataca otra vez a Emilio Izaguirre y amenaza con la FIFA

Juticalpa, Honduras.

Con un discurso frontal, denunció prácticas que, según su criterio, perjudican a los clubes en crecimiento, apuntó contra dirigentes específicos, decisiones arbitrales y el manejo institucional, y advirtió que está dispuesto a llevar el caso de Rodrigo Olivera hasta las últimas instancias, incluso a la FIFA.

En medio de un clima de tensión dentro del fútbol hondureño, el dirigente de Potros Olancho, Samuel García , volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Emilio Izaguirre , ex jugador y actual directivo del Motagua.

Por último, le pidió a la directiva del Motagua que lo mejor sería sacar a Emilio Izaguirre porque solo le está "haciendo daño al club y al fútbol de Honduras".

Olancho quiere ser protagonista una vez más

Nosotros siempre nos preparamos para competir, no solo para participar, sino para competir. Esa es nuestra filosofía. A veces nuestras declaraciones no le caen bien a muchos, pero qué bueno sería que todos los equipos de la Liga Nacional se prepararan para competir y no solo para evitar el descenso. Esa es la filosofía de Potros Olancho.

Conducta de los otros equipos de quitar jugadores

Existe una influencia clara: cuando un equipo va creciendo, lo que hacen es quitarle los mejores jugadores. Hemos visto esa conducta en muchos clubes. Yo creo que eso no solo es competencia desleal, sino una falta de ética, porque no permiten que los equipos pequeños sean competitivos. A algunos les gusta ver cuántos goles les meten a los equipos grandes a los pequeños, cuando en el fútbol lo más bonito es que haya competitividad en cada partido.

¿A usted le ha tocado remar contra la corriente?

Nos han tocado los mejores equipos, los mejores jugadores, y además decisiones arbitrales y de la Liga que nos obligaron a jugar dos partidos que no teníamos que disputar. Ustedes recordarán que jugamos contra Platense y contra Marathón, dos partidos que no correspondían.

Y para colmo, nos asignaron las ternas más cara de la Liga Nacional, como si fuera un castigo. No creo que cuando un equipo pequeño está en crecimiento lo traten de silenciar. Si no es por medios administrativos, es por los medios de comunicación; si no, por los arbitrajes o por la Comisión de Arbitraje. Quiero decir algo con claridad: yo admiro enormemente a la gran mayoría de árbitros que tiene actualmente la Liga Nacional.

Revela que le ofrecieron el doble de salario a Oliveira

Nosotros le ofrecimos el doble, pero no aceptó. Lo están haciendo sencillamente con otro propósito, con mala fe y perversión, porque lo que quieren es quitarles jugadores a los equipos pequeños para salir campeones. Y así, Emilio, nunca van a ser campeones como los grandes.

El TNAF está llevando el caso

Nosotros solo estamos confiando en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol y en el arbitraje que está designado. Yo solo quiero confiar en el derecho que nos asiste. Caso contrario, cueste lo que me cueste, voy a llegar hasta las últimas instancias. "¿Hasta dónde?" (pregunta del periodista) Hasta la FIFA, para sentar un precedente.

¿Otro caso como el de Platense?

Así es. Al final, en el caso de Platense, terminaron dándole la razón. Nosotros iremos, aunque sea a pelear por un punto o por un tema que para algunos no tenga mayor trascendencia, como seis meses. El problema es que atropellan, atropellan y atropellan, solo por pertenecer a los equipos grandes.

Yo les pido más respeto a la directiva del Motagua, que llamen al orden a Emilio Izaguirre, porque ese muchacho solo está dañando el fútbol nacional. Y a los aficionados de los Motagua les digo: ese es un equipo de respeto, uno de los grandes, un club que yo puedo decir que he amado. Pero cuando ha llegado este señor ha llegado a enredarla toda, yo les pido unidad y que aparten de ese grupo a Emilio porque les está haciendo mucho daño.

Relación con los directivos azules

No tengo nada en contra de la directiva del Motagua, ni mucho menos con la afición azul. El que ha venido a entorpecer todo esto es un señor que se llama Emilio Izaguirre.

Viene con mañas de mercenarios y eso nosotros no lo vamos a tolerar ni a perdonar. El hecho de que quiera contrarrestar de esa manera no lo aceptamos. Mire, teníamos a Auzmendi y ¿quién fue que lo vino a sonsacar? Ahora Rodrigo de Oliveira, ¿quién es el que viene? Es él.

Emilio desarma los equipos

Es él quien le quita jugadores acá, le quitó a Pablo Cacho al Victoria, porque cree que desarmando a los demás equipos va a ser campeón. Y así no vamos a seguir. Últimamente Olimpia ha dado cátedra sacando jugadores de sus canteras, y son buenos jugadores. Mientras tanto, Emilio Izaguirre lo único que anda haciendo es sacar jugadores de un equipo y de otro para desarmarlos.

Yo se lo digo a Emilio: Emilio, con esa política, hermanito, no vas a llegar a ningún lugar. Cada día te desprestigias más. Más bien lo que vos merecés es que la junta directiva de Motagua te quite de ese lugar. La afición de Motagua está pidiendo que lo quiten porque solo va de fracaso en fracaso.

¿Usted ha tenido comunicación con Emilio Izaguirre o nunca ha tenido intercambio con él? Lo pregunto porque no sé si tenía un concepto distinto de él.

Yo tenía un concepto distinto. Hemos hablado. Cuando me quitó a Auzmendi, me dijo: ‘Mire, don Samuel, de ahora en adelante, cuando hablemos de un jugador, vamos a comunicarnos primero’. Y ahora, con lo de Oliveira, me llamó y me dijo: ‘Mire, no se preocupe, le doy mi palabra de que nosotros no lo vamos a contratar’.

De repente, en los medios de comunicación y en las plataformas de redes sociales aparece que ya había sido contratado. Yo lo llamo y le digo: ‘Emilio, ¿qué pasó?’. Y lo que me contesta es: ‘No, Samuel, son los Atalas los que están haciendo eso’.