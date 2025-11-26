Samuel Caballero arremete contra Rueda tras eliminación de Honduras: "Penoso"

San Pedro Sula, Honduras.

Muy directo y sin ningún temor, Caballero lamentó la gestión del entrenador colombiano Reinaldo Rueda de quien considera se esperaba mejores resultados en su segundo proceso al frente de la Bicolor.

Samuel Caballero , el exdefensor de la 'H' habló en exclusiva para Diario La Prensa y analizó un poco lo que está sucediendo en la Liga Nacional , cuestionó a los federativos de la Federación de Fútbol de Honduras por el fracaso en la eliminatoria.

Los días pasan y la herida de la eliminación de Honduras del próximo Mundial United 2026 aún no ha sanado, y el dolor en la población catracha no pasa, mucho menos para los exjugadores hondureños quienes han salido al paso con sus valoraciones.

TRABAJO DE RAÚL CÁCERES: "Es un equipo joven y se está viendo la mano de Raúl Cáceres, es de felicitarlo por el desarrollo de esos jóvenes".



GOLEADA DE GÉNESIS A OLIMPIA: "No es de sorprenderse, son situaciones que se dan en el fútbol y hay días que los jugadores andan bien y hay otros que andan bajos. Lo de Espinel fue una cuestión de ánimo y después recapacitó".



Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

JUGADORES DEL VICTORIA EN CAMIÓN: "No es de extrañarse, lo que está pasando en la Liga Nacional es el reflejo de la gestión de los dirigentes y los federativos de la Federación que han sido un fracaso. Aún estamos a tiempo de rescatar el fútbol y estas situaciones que pasan en la liga".



ELIMINATORIA DE HONDURAS: "Se esperaba que el proceso del profe Rueda tuviera mejores resultados, no estaba recién en el proceso y cerrar de la manera que lo hizo fue penoso. Se ha traído un técnico de jerarquía, pero se necesita trabajar en la estructura de nuestro fútbol".



"Es una pena que en los dos últimos partidos más importantes de la eliminatoria se tenga que experimentar con jugadores que no estaban en el proceso y buscar resultados que se tenían que sacar desde antes".



PLATENAMIENTROS DE RUEDA: "El profesor Rueda no pudo manejar la selección al nivel que se requería, dejó mucho que desear con su desarrollo de trabajo, tuvo todo el apoyo de la prensa, directivos y por mucho menos de lo que hizo él, se dieron cambios de técnicos en la selección, pero sin embargo, la federación creyó en él. Es penoso que en una eliminatoria tan accesible como esta, con estas selecciones que en otros procesos han quedado atrás y hoy tengamos problemas para superarlas".



EL COMPROMISO DE LOS JUGADORES: "Tenemos más de 300 jugadores de donde escoger para la selección. El jugador que no reúne las condiciones no tiene que estar en la selección, pero lo que se llamaron fueron los mejores, así que no se puede decir que no tienen condición, lo que necesitan es trabajo de un entrenador de la capacidad de Rueda, pero el nivel mostrado no estuvo de acorde de la eliminatoria".



NUEVO ENTRENADOR DE HONDURAS: "Podemos cambiar de entrenador, pero si no cambiamos el entorno de trabajo, los que planifican, vamos a seguir en lo mismo. Puede ser que a Rueda le faltó algo o a los jugadores, pero tenemos muchos problemas de planificación y hay mucho federativo que no entiende el trabajo y preparan una selección dos semanas antes del torneo. Hay mucho trabajo que enforcarlo para tener un proceso real de selecciones".