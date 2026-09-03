Hijo de Robinho da giro a su carrera tras polémica pelea con Neymar

Río de Janeiro, Brasil.

El Génova de la Serie A de Italia anunció este jueves el fichaje del atacante brasileño Robson Junior Guglielmetti de Souza, conocido como Robinho Jr., hijo del exjugador internacional brasileño Robinho, que llega cedido por el Santos con una opción de compra. Nacido en 2007, el joven delantero, de 18 años, afrontará en Italia su primera experiencia profesional fuera de Brasil. Formado en las categorías inferiores del Santos, ha acumulado 38 apariciones y cuatro goles entre las competiciones profesionales y el campeonato brasileño sub-20.

Robinho Jr. es hijo del exjugador del Santos, Real Madrid, Manchester City y Milan, entre otros clubes. El Génova incorpora al atacante como una apuesta de futuro y confía en ser el club adecuado para que el delantero continúe su desarrollo en Europa. El jugador superó las pruebas médicas y de aptitud requeridas antes de completar la operación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pelea con Neymar

Robinho Jr. también protagonizó un episodio que llamó la atención durante su etapa en las categorías del Santos. En uno de los entrenamientos del club brasileño, el joven delantero tuvo un fuerte intercambio con Neymar, con quien incluso llegó a protagonizar un conato de pelea.