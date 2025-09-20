Roberto Contreras invita a Supremo y le hace una petición especial

Los partidos protagonizados por los tiktokers hondureños siguen ganando popularidad y generando un fenómeno de entretenimiento único en el país. La selección de creadores de contenido no solo ha capturado la atención del público joven, sino que también ha logrado movilizar a los aficionados con cada encuentro.
En un giro inesperado, cuando todo apuntaba a que el esperado duelo entre los tiktokers de Honduras y Brasil se jugaría en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Supremo, una de las figuras principales del equipo catracho, sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que el encuentro se realizará en San Pedro Sula.
El alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras, no tardó en pronunciarse, enviando un mensaje directo a Supremo: "Nuestra ciudad aprecia mucho a los tiktokers. Así como tuvimos un gran partido en el Morazán, si quieren hacerlo en el Olímpico, lo hacemos gratuito. Solo nos das el 10 por ciento para los niños con retos especiales y los apoyamos. Vénganse a San Pedro Sula, tráiganse a los brasileños y vénganse todos".
Con esta propuesta sobre la mesa y el respaldo de la municipalidad, todo indica que el encuentro ante la selección de creadores de contenido brasileños se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano, un recinto con mayor capacidad.
Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre, la H tiktokera logró una victoria en condición de visitante ante Nicaragua, dejando claro que vienen en alza. Sin embargo, todavía tienen clavada la espina dorsal de la derrota sufrida ante Brasil en São Paulo, donde cayó 2-0. Este nuevo enfrentamiento representa la oportunidad perfecta para buscar revancha en casa y demostrar cuánto han crecido como equipo.
Más allá del resultado, el evento promete ser una fiesta deportiva y cultural. La mezcla de fútbol, redes sociales y solidaridad convierte a estos partidos en algo más que simples juegos.