Roberto Contreras invita a Supremo y le hace una petición especial

San Pedro Sula, Honduras.

Los partidos protagonizados por los tiktokers hondureños siguen ganando popularidad y generando un fenómeno de entretenimiento único en el país. La selección de creadores de contenido no solo ha capturado la atención del público joven, sino que también ha logrado movilizar a los aficionados con cada encuentro.

En un giro inesperado, cuando todo apuntaba a que el esperado duelo entre los tiktokers de Honduras y Brasil se jugaría en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, Supremo, una de las figuras principales del equipo catracho, sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que el encuentro se realizará en San Pedro Sula.

El alcalde de la ciudad industrial, Roberto Contreras, no tardó en pronunciarse, enviando un mensaje directo a Supremo: "Nuestra ciudad aprecia mucho a los tiktokers. Así como tuvimos un gran partido en el Morazán, si quieren hacerlo en el Olímpico, lo hacemos gratuito. Solo nos das el 10 por ciento para los niños con retos especiales y los apoyamos. Vénganse a San Pedro Sula, tráiganse a los brasileños y vénganse todos".