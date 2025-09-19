  1. Inicio
Tiktokers de Honduras con festejo alocado, agresión a Supremo y la bronca en Nicaragua

La 'mano a lo Maradona', Supremo mandó a callar a los nicaragüenses y el 'invitado' que celebró con los Tiktokers de Honduras.

Las imágenes más curiosas que dejó el triunfo de la Selección de Tiktokers de Honduras (1-2) contra Nicaragua en Managua.

 Fotos: Mauricio Ayala
Un gran ambiente se vivió en el estadio Nacional de Managua con el partido de tiktokers de Nicaragua vs Honduras.
Supremo no jugó de inicio ya que no estaba en las mejores condiciones. Estuvo calentando suave con el balón.
Brayan La Playa lució un nuevo look, con pelo rubio para el partido contra Nicaragua.
Supremo estuvo en el banco de suplentes de la Selección de Tiktokers de Honduras, pero antes mandó un mensaje... a Milagro Flores seguramente.
Los jugadores de la Selección de Tiktokers de Honduras entonando el himno nacional.
Estos son los creadores de contenido hondureños que jugaron contra Nicaragua.
Shin Fujiyama lució el gafete de capitán de la Selección de Tiktokers de Honduras.
El grito eufórico de Noland Caleb tras marcar su golazo de tiro libre para el 0-1 de Honduras contra Nicaragua.
La celebración de los tiktokers de Honduras tras el golazo de Noland Caleb contra Nicaragua.
Supremo se encaró con JR, el tiktoker y comediente nicaragüense que se encargó de dirigir al equipo de creadores de contenido de Nicaragua.
JR le lanzó golpes a Supremo tras el primer gol de Honduras. La pelea también estuvo en la cancha.
Los ánimos se caldearon tras una jugada que no ameritaba, los jugadores de Honduras y Nicaragua protagonizaron una bronca en el campo.
El portero nicaragüense Gabriel Urbina, conocido como 'la dama del futsal', se robó el show en el partido con sus movimientos como en una pasarela.
El brasileño João Ferreira decidió jugar con la Selección de Tiktokers de Honduras contra Nicaragua. Fue la gran sensación.
El guardaespaldas de los tiktokers de Honduras que estuvo en Nicaragua.
El tiktoker hondureño 'Uyuyuy' se retiró del campo lesionado tras sufrir un desgarro en una corrida.
San Andres fue el autor del segundo gol de los Tiktokers de Honduras y así lo celebró.
La emoción de San Andres tras su gol para el 0-2 de los Tiktokers de Honduras contra Nicaragua.
Brayan La Playa hizo una a lo Maradona con esta mano con la que intentó marcar gol.
El portero nicaragüense Gabriel Urbina, conocido como 'la dama del futsal', tapó el disparo con la mano de Brayan La Playa y evitó el gol. El hondureño fue expulsado por esa acción.
En el segundo tiempo el partido se calentó y la bronca fue peor que la de la primera parte.
Los tiktokers hondureños y nicaragüenses se fueron a los golpes tras una falta.
La bronca se extendió por varios minutos y acabó con dos expulsados, uno por Honduras y otro por Nicaragua.
Uno de los tiktokers de Honduras sufrió un golpe en un labio durante el zafarrancho.
El alocado festejo de los tiktokers de Honduras tras el triunfo contra Nicaragua.
Así celebró el brasileño João Ferreira el triunfo de Honduras.
"Shhhhh": la celebración de los jugadores de la Selección de Tiktokers de Honduras tras vencer a Nicaragua.
El 'invitado especial'. Un 'árabe' apareció en el festejo de los Tiktokers de Honduras tras el final del partido.
El 'árabe' nicaragüense posó con los tiktokers hondureños tras el final del partido.
Supremo mandó a callar a los nicaragüenses tras el triunfo de Honduras.
