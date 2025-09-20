Supremo cambia sede de partido Tiktokers Honduras-Brasil al no llegar a acuerdo en Tegucigalpa

Supremo ha confirmado que el partido de los Tiktokers de Honduras contra Brasil ya no se jugará en Tegucigalpa, señalando a Mario Moncada, comisionado de Condepor, y reveló la nueva sede.
El creador de contenido, organizador del evento, cuestionó al exábitro hondureño por la cancelación del juego en la capital.
La Selección de Tiktokers de Honduras viene de ganarle 2-1 a Nicaragua en Managua la noche del viernes, sumando su primer triunfo fuera de casa.
Ahora, los creadores de contenido ponen su mirada en el siguiente compromiso y es contra los brasileño, en busca de la revancha.
Supremo jugó pocos minutos en el duelo ante los nicaragüenses, entró de cambio en el tramo final del partido y celebró el triunfo.
Cabe recordar que la Selección de Tiktokers de Honduras perdió 2-0 contra los creadores de contenido de Brasil en juego disputado en Sao Paulo.
Supremo acordó la revancha ese mismo día y ya hay fecha para el partido de vuelta frente a los brasileños, pero ha surgido un problema.
En primera instancia, el estadio Nacional Chelato Uclés iba a albergar el partido de los Tiktokers de Honduras contra los de Brasil.
"Misión imposible en casa": El partido de los tiktokers de Honduras vs Brasil estaba programado a jugarse el viernes 26 de septiembre a las 6.00 PM en el Nacional, pero ahora será en otra sede.
Incluso, ya se conoce el precio de los boletos para el partido contra los brasileños.
"Probablemente el partido contra Brasil se juegue en el Estadio Olímpico, ya que un tal Mario Moncada nos está poniendo muchas trabas y se quieren lucrar de un evento privado", publicó Supremo en su cuenta de Instagram.
"Gracias a la Presidenta (Xiomara Castro) y al Alcalde de Tegucigalpa por apoyarnos en este proyecto, pero lastimosamente lo voy a mover a SPS", agregó Supremo.
"El tiempo de Dios es perfecto, nos vamos a para San Pedro", dio a conocer Supremo tras la polémica con Mario Moncada.
El partido de los Tiktokers de Honduras vs Brasil se jugará ahora en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, con una capacidad para más de 37 mil aficionados.
El equipo de creadores de contenido de Honduras emitió un comunicado haciendo oficial la decisión del cambio de sede del partido contra Brasil.
El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aprovechó la ocasión y le dio la bienvenida a Supremo y el equipo de Tiktokers de Honduras. "La casa de la H está a su disposición siempre para una fiesta deportiva".