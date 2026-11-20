San Pedro Sula, Honduras. En medio de un gran ambiente, la Asociación Femenina Hondureña de Tenis (AFHT) lanzó en esta ciudad la tercera edición del torneo Roatán Tennis Open, que tendrá lugar del 10 al 13 de marzo de 2027 en la isla de Roatán, Islas de la Bahía. Ante miembros de la asociación, patrocinadores y medios de comunicación, Cecilia Wolozny, presidenta de la AFHT, expresó su satisfacción y orgullo por trabajar en la organización de un evento que requiere pasión y trabajo en equipo. Asimismo, destacó el impulso al deporte en el país y, en particular, al tenis. Wolozny explicó que para esta edición se espera la participación de más de 70 tenistas de cuatro países, incluido Honduras. Destacó que el torneo contribuye a llenar un vacío que, a su juicio, existe en Honduras, al ofrecer un espacio para desarrollar competencias dirigidas a personas de 25 años en adelante, quienes suelen quedarse sin espacios para competir al llegar a cierta edad.

“Nosotros pensamos que esta es una gran oportunidad para que ellos sigan viviendo este deporte; poder hacer que estos jugadores de 25 años en adelante tengan donde jugar”, manifestó.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Patrocinio

La sede principal del evento es, a la vez, su primer patrocinador: Pristine Bay Resort y Las Verandas Hotel & Villas, pertenecientes al Grupo Próspera.

Wilson Torres, gerente del evento y representante del patrocinador, manifestó que, además de apoyar el deporte, el torneo permite a los asistentes conocer las amenidades de las instalaciones hoteleras locales, lo que beneficia al sector turístico de la isla. “La ocupación durante los días del torneo, que este año que viene es del 10 al 13 (de marzo, 2027), está al 100% porque hay mucha afluencia de personas”, indicó. Torres agregó que el Roatán Tennis Open estará acompañado de una serie de actividades complementarias que incluyen un cóctel de bienvenida, áreas de hidratación y comida durante los partidos, así como una cena de clausura en un ambiente de playa, en la que se efectuará la ceremonia de premiación y entrega de reconocimientos.

Tenistas se preparan

Quienes estarán en el centro de la acción también se manifestaron entusiasmados y desde ya se preparan para llegar al torneo en plena forma. Leticia Beuth, una experimentada jugadora que participará en el torneo, comentó que “Este deporte está considerado de uno de los deportes en que se tiene más longevidad... no solamente se hace deporte sino que se piensa siempre en cada movimiento”. Explicó que, como parte del proceso de preparación, tiene partidos de práctica, clases individuales y trabajo de gimnasio enfocado en la musculatura específica que necesita reforzar para jugar al tenis.

Beuth también se refirió al reconocimiento de las canchas como parte del proceso de preparación, debido a que cada una presenta sus propias características. “En San Pedro Sula y Roatán hay mucha diferencia por el calor, por el clima y además por el viento que no tenemos tanto en San Pedro Sula, allá sí hay que considerarlo más”, precisó.



Futuro crecimiento

La AFHT espera que, a medida que se celebren más competiciones, crezcan el apoyo y el desarrollo del tenis en Honduras.

La meta de la organización es certificar la competencia a nivel regional e internacional, por lo que Wolozny, presidenta de la AFHT, hizo un llamado a los empresarios y autoridades locales de Roatán para que apoyen la construcción de más espacios para la práctica de este deporte. “El llamado sería a que en la isla tanto sus empresarios como el gobierno municipal de Roatán nos apoyara con más canchas para poder llevar más jugadores y más turismo”, apuntó.



Datos del torneo