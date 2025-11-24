  1. Inicio
River Plate sufre dura y penosa eliminación en Argentina

Fracaso monumental del equipo millonario tras increíble caída y las críticas no se han hecho esperar.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 19:27 -
  • Agencia EFE
River fracasó en su intentó por conseguir el título en el fútbol argentino.

Buenos Aires, Argentina.

El Racing Club se impuso la tarde-noche de este martes por 3-2 ante River Plate y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta -en contra- y el uruguayo Gastón Martirena, la ‘Academia’ se impuso ante un ‘Millonario’ que anotó por intermedio de Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero.

De esta manera, el River de Marcelo Gallardo le puso punto final a su 2025 sin títulos cosechados y con la clasificación a Copa Libertadores 2026 pendiendo de un hilo.

River ahora esperará por el vencedor del duelo que el miércoles disputarán Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ante Tigre.

En el otro encuentro disputado este lunes, Barracas Central se impuso por 0-1 ante Deportivo Riestra con un gol en el segundo tiempo extra de Nicolás Blandi.

Su rival saldrá del enfrentamiento que este lunes disputan Unión de Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En tanto, los cruces ya definidos tras los octavos de final disputados entre sábado y domingo quedaron: Boca Juniors-Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero-Estudiantes de La Plata.

