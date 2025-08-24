Reynaldo Tilguath analiza el empate de Olancho FC ante Marathón

Sin embargo, el “Chino” Tilguath se mostró muy contento con el resultado porque el rival era duro.

El equipo olanchano, que se mantiene en en la zona alta de la tabla con 11 puntos, estuvo cerca de cosechar un triunfo que hubiese sido importante para tener de cerca del líder, Olimpia (14 pts)

El entrenador del Olancho FC, Reynaldo Tilguath , atendió a la prensa luego del empate 1-1 ante el Marathón por la fecha 6 del Apertura.

Conferencia de prensa

¿Qué se valora hoy en el empate?

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Es difícil porque el equipo había manejado bien el 1-0. Teníamos posesión, pero no supimos concretar el segundo para sentencia y la molestia porque no podemos regalar una falta en el área. Porque el penal es penal y no hay discusión, pero si nos queda el gol de nosotros, al final el empate es justo y se valora.

¿Siente que afectó la condición del campo?

Yo al final hablé con el profe Lavallén y concluimos que la cancha nos afectó a los dos y la lluvia mejoró el partido. Pero en una mejor cancha se hubiera visto un mejor partido porque somos dos equipos que tratan bien el balón.

¿Cómo evalúa sus decisiones en los cambios?

Si conseguimos los cambios porque queríamos gente fresca, pero al final Marathón no renunció a su idea y se encuentra con esa jugada y felicitarlos por el empate. Nosotros nos vamos contentos con el partido porque solo perdimos dos puntos.