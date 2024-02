Reinaldo Rueda prácticamente descarta a Buba, ¿Rougier será el titular?

Siempre la idea es que nosotros como cuerpo técnico de la Selección Nacional trabajamos para la liga, tenemos la responsabilidad de orientar a los jugadores que más se destacan en sus clubes, exponerlos a nivel internacional y por eso es la solicitud de que nos brinden esos espacios. para los microciclos. Ahora vamos a tener uno el 4, 5 y 6 de marzo para el día 16, el definitivo, no estaríamos desplazando a Dallas para encarar el partido el 23.

La realidad de Buba López

Hoy justo está regresando Luis desde Miami, estuvo en este centro de medicina deportiva, donde se le hicieron todas las valoraciones, todas las evaluaciones y desafortunadamente tiene otra fractura por estrés donde había tenido hace siete años, la tiene un poco más arriba, es cuestión de reposo y de semanas de acuerdo al procedimiento.

Real España va a hacer una inversión de un aparato especializado que lo va a ayudar a recuperar, para que consolidar rápido esa fractura.

Ahora hay que tener un tratamiento y un comportamiento especializado en su recuperación, seguir el mismo protocolo que le recomendó el cuerpo técnico de la Selección Nacional de una seis semanas, trabajar en toda la parte aeróbica, el mantenimiento, el fortalecimiento sin impacto. Él no puede hacer impacto, no puede hacer toda competencia, no puede hacer entrenamientos, solamente tiene que hacer lo que es la recuperación.

¿Dos meses de recuperación?

El 12 de marzo va a ser evaluado de vuelta en Estados Unidos y ahí el médico determinará, de acuerdo a lo que hablará con el Doctor Toledo que lo ha estado acompañando, si él inicia entrenamientos donde va a hacer una inducción progresiva al esfuerzo y donde Hay que tener mucho cuidado que tenga reincidencia en la lesión.

Preocupación por la portería de la Bicolor

Sí, naturalmente. Primero el tiempo que perdió Luis en el mes de agosto mientras negociaba su contrato, tenía la expectativa de ir al exterior, no se dio, prácticamente un mes sin hacer competencia, sin hacer entrenamientos de exigencias. Después volvió, se lastimó otra vez y ya cuando estaba tomando otra vez su forma viene esta situación que lo margina, es un elemento importante por toda la trayectoria que ha acumulado y por sus condiciones.

¿Descartado para Costa Rica?

De acuerdo al médico no está para competir porque después del 12 quizás le den el alta para empezar entrenamientos progresivos, no sé cuántas semanas deberán tomarse para hacer competencia, o sea que ya acumularía más de meses y medio inactivo, y el tema psicológico, hay que tenerlo en cuenta, es vital en todas las posiciones y sobre todo en esa. De acuerdo a lo que platiqué con el Doctor Toledo, va a ser muy complejo que esté para competir en esa última semana de marzo.

¿Jonathan Rougier toma fuerza para ser el portero titular?

Ahora fue convocado Jonathan con una gran disposición, con una buena aceptación de su convocatoria y bueno, va a competir con Marlon (Licona), Harold(Fonseca). Tuve que inscribir a cinco arqueros y de los cuales voy a seleccionar tres para ese juego ante Costa Rica.

La competencia de Rougier

Harold Fonseca viene con ritmo, está muy bien, esperemos que todos sigan creciendo, Jonathan va por buen camino y ojalá sea positivo para Honduras.