Real Madrid vs Barcelona: El primer clásico de la temporada ya tiene fecha y horario

Madrid, España.

El encuentro de la jornada 10 de la Liga de España llegará cargado de ingredientes para convertirlo en una cita que puede suponer el primer punto de inflexión. Los dos gigantes del fútbol español, están manteniendo un pulso que ningún otro equipo ha podido aguantar en este inicio de competición.

El primer clásico de la temporada 2025-2026 entre Real Madrid y FC Barcelona finalmente ya tiene fecha y horario para que los aficionados al fútbol no se pierdan el duelo que paraliza al mundo del mejor deporte que existe.

Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras el domingo 26 de octubre a las 16:15, hora local en España, por lo que en Honduras se podrá disfrutar desde las 9:15 de la mañana.

El esperado duelo se disputará en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto de Xabi Alonso recibirá a los dirigidos por Hansi Flick en lo que será el primer enfrentamiento directo entre ambos técnicos en esta rivalidad histórica.

Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene.

Para cuando el Estadio Santiago Bernabéu reciba a la expedición catalana, los dos equipos ya habrán disputado tres encuentros de la Fase de Liga de la Champions League. Sus trayectorias europeas, por tanto, todavía estarán a la espera de lo sucedido.

En la liga local, en cambio, debería empezar a dilucidarse cuál de los dos favoritos a alzarse como campeón ha trazado un mejor arranque de campaña.

El último 'Clásico' quedó 4-3 en favor del Barcelona, se jugó en Montjuïc y estuvo encapsulado en la jornada 35 de la pasada temporada de Liga. Kylian Mbappé puso por delante al Real Madrid con un doblete que inició de penalti y, entre Eric García, Lamine Yamal y Raphinha, que repitió ante la portería, le dieron la vuelta al luminoso, que el francés volvió a visitar para un 'hat trick' que no evitó la derrota de los suyos.