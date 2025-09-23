Mastantuono le deja mensaje a Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro

Valencia, España.

El argentino Franco Mastantuono aseguró que está “contento” por su primer gol como jugador del Real Madrid en donde se hizo presente en el marcador con la goleada de 4-1 que le recetaron al Levante del hondureño Kervin Arriaga. “Es algo muy lindo compartir mi primer gol con esta camiseta. Lo estaba buscando mucho y al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando. Estamos encontrando el funcionamiento que queremos. Creo que vamos muy bien, siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido”, dijo Mastantuono en zona mixta.

Pese a que reconoció que buscaba el gol, dijo que estaba tranquilo. “El delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso. Lo importante es que el equipo vaya ganando y que cada vez vaya jugando mejor y eso se está logrando, así que esa es mi felicidad”, aseguró. “A un jugador de fútbol siempre le da confianza, pero lo importante es que el equipo gane y esté jugando bien porque este año vamos a pelear cosas muy importantes”, reiteró el argentino. Mastantuono expresó que tras marcar el gol se acordó de su familia: “Se me viene mí familia a la cabeza, me han marcado mucho, me han apoyado, están en argentina y seguramente están muy contentos. Es para ellos y toda la gente que me acompaña, que las llevo siempre en el corazón”. Además, contó que dos amigos estuvieron en el Ciutat de València para ver el partido de la sexta jornada de la Liga. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Por otro lado, agradeció la confianza del técnico Xabi Alonso: “Me da mucha confianza desde que llegué y para el jugador es un impulso, seguro que me va a hacer mucho mejor”.

