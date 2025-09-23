Pichichi LaLiga: Mbappé marcó nuevo doblete y tiene sorpresivo perseguidor; la tabla

Así marcha la tabla de goleadores tras el inicio de la jornada 6 de LaLiga EA Sports.
15. Robert Lewandowski (Barcelona) -- El delantero polaco no ha tenido el mejor inicio y solo lleva 2 tantos tras cinco partidos. Espera sumar este jueves ante Real Oviedo.
14. Lamine Yamal (Barcelona) -- La joven estrella azulgrana ha estado ausente por lesión y se ha quedado con 2 goles.
13. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño anotó un golazo ante Levante y sube puestos ahora con 3 tantos.
12. Rafa Mir (Elche) -- El jugador también cuenta con 3 anotaciones.
11. Pere Milla (Espanyol) -- El delantero español lleva 3 tantos en lo que va de la temporada.
10. Iván Romero (Levante) -- se fue en blanco ante Real Madrid y se quedó con 3 anotaciones.
9. Hugo Duro (Valencia) -- Marcó este martes en el empate ante el Espanyol y llegó a los 3 tantos.
8. Buchanan (Villarreal) -- No anotó este martes en la victoria 1-2 ante el Sevilla y se quedó con 3 anotaciones.
7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El delantero ha firmado 3 anotaciones tras seis partidos disputados.
6. Raphinha (Barcelona) -- El extremo brasileño solo cuenta con 3 dianas y puede cambiar este jueves 25 de septiembre al enfrentarse al Real Oviedo.
5. Liso (Getafe) -- Lleva 3 dianas y puede aumentar su cuenta al enfrentarse al Alavés por la sexta jornada.
4. Etta Eyong (Levante) -- El atacante no está quedando a deber como goleador y este martes firmó un nuevo tanto ante el Real Madrid. Suma 4 anotaciones.
3. Muriqi (Mallorca) -- Lleva una buena racha en el arranque y cuenta con 4 dianas. Puede ampliar al enfrentarse ante Real Sociedad en la jornada 6.
2. Ferran Torres (Barcelona) -- El goleador español está aprovechando sus minutos y tras su doblete en la pasada jornada llegó a 4 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés sigue imparable y este martes se destapó con nuevo doblete ante el Levante. El francés llegó a las 7 dianas tras seis partidos en LaLiga EA Sports.
Así marcha la tabla de goleadores de la temporada 2025-2026 en LaLiga EA Sports.