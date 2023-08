Bellingham remonta al Almería y pone líder al Real Madrid en LaLiga

El encuentro comenzó con una U.D. Almería muy atrevida y que buscó las cosquillas a los blancos con un gol tempranero cuando sólo se llevaban 2 minuto y medio. Se volvió a cumplir la ley del ex y fue Sergio Arribas, recién llegado al Almería desde el Castilla, quien en una contra adelantó de cabeza a los rojiblancos a centro del argentino Robertone.

Con el empate, el Real Madrid se fue en busca del segundo nuevamente con largas posesiones de balón y centros de mucho peligro, lo que pudo aprovechar el brasileño Rodrygo Goes, aunque su disparo raso se fue desviado a escasos centímetros del palo diestro del meta luso Maximiano.

Sin embargo, cuando quizás el Almería estaba llegando más, a 18 minutos del final apareció el eléctrico y siempre activo Vinicius para batir de nuevo, con un disparo mordido que tocó en el defensa Chumi, a Maximiano y hacer el 1-3 definitivo, lo que aúpa a los madridistas a la primera posición provisional de la tabla. Además, el Madrid pudo ampliar su renta mediante un Brahim Díaz que entró al encuentro muy enchufado, aunque el marcador ya no se movió.

Además, los de Carlo Ancelotti no se contentaron con este doblete del inglés, apretaron y Rodygo rozó el 1-3 con otro disparo que salió fuera por muy poco, mientras que en el bando almeriense el colombiano Luis Suárez volvió a meter el miedo en el cuerpo a los blancos con un cabezazo que se fue cerca de la escuadra.

- Ficha técnica:

1 - Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill (Alejandro Pozo, m.68), Édgar González, Chumi, Sergio Akieme; Lucas Robertone (Gonzalo Melero, m.68), Idrissu Baba (Lázaro Vinicius m.91); Adrián Embarba, Largie Ramazani (Ibrahima Koné, m.60), Sergio Arribas (Arnau Puigmal, m.91) y Luis Suárez.

3 - Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouameni, Toni Kroos (Luca Modric, m.71), Federico Valverde (Lucas Vázquez, m.90), Jude Bellingham (Joselu, m.80); Vinicius Junior (Brahim Díaz m.90), Rodrygo Goes (Eduardo Camavinga, m.71).

Goles: 1-0, M.3: Sergio Arribas. 1-1, M.19: Bellingham. 1-2, M.60: Bellingham. 1-3, M.73: Vinicius Junior.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó al local Chumi (m.58).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de Primera División, disputado en el Power Horse Stadium ante 17.571 espectadores. Antes del partido, once niños y niñas salieron al terreno de juego con el once inicial del Almería en una acción promovida por el patrocinador principal del conjunto almeriense, Khaled Juffail Co. Los jugadores madridistas saltaron al campo con una camiseta de apoyo a su compañero Militao, lesionado de gravedad.