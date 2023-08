Napoli arranca la defensa del ‘Scudetto’ con victoria y un gran Osimhen

Con un doblete y una actuación que han dejado claro que su cabeza está en Nápoles pese a los rumores de una posible salida a Arabia Saudita, el nigeriano Victor Osimhen rubricó ante el recién ascendido Frosinone la remontada de un Napoli (1-3) que no falló y que quiere volver a levantar el ‘Scudetto’.

Y es que en el minuto 7, cuando todas las miradas estaban puestas en el actual campeón de Italia para ver si mantenía su potencial pese al cambio de entrenador, el Frosinone tomó la delantera en el marcador anotando el primer tanto de la temporada.

Lo hizo desde los once metros Abdou Harroui, ex del Sassuolo, convirtiendo el penalti que cometió sobre el uruguayo Jaime Báez el sueco Jens Cajuste, fichaje veraniego que no tuvo el debut soñado con la camiseta ‘azzurra’ y que se marchó sustituido al descanso.

Estalló el Estadio Benito Stirpe ante la sorpresa de la jornada, la de ir ganando e, incluso, manteniendo a raya a todo un Napoli que parecía imparable. Pero poco a poco, con el paso de los minutos, la sensación de igualdad que reinaba fue desapareciendo al tiempo que Zielinski y Lobotka domaron el partido desde la medular y que Olivera y Di Lorenzo encontraron profundidad por las bandas.