Real Madrid de luto tras muerte de figura clave en la era de Mourinho

Madrid, España.

El portugués Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013 en la etapa de José Mourinho en el banquillo del primer equipo blanco, ha fallecido a los 67 años.

El Real Madrid ha emitido esta noche un comunicado en el que indica que su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva, "lamentan profundamente" su fallecimiento y expresa sus "condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos".

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.