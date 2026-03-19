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Real Madrid de luto tras muerte de figura clave en la era de Mourinho

Terrible noticia en el equipo merengue y el mundo del fútbol de encuentra de luto.

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 15:45 -
  • Agencia EFE
Real Madrid de luto tras muerte de figura clave en la era de Mourinho

Real Madrid emitió comunicado lamentando la muerte de uno de sus exmiembros.

Madrid, España.

El portugués Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013 en la etapa de José Mourinho en el banquillo del primer equipo blanco, ha fallecido a los 67 años.

El Real Madrid ha emitido esta noche un comunicado en el que indica que su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva, "lamentan profundamente" su fallecimiento y expresa sus "condolencias y su cariño y afecto a sus familiares, a sus compañeros, a sus clubes y a todos sus seres queridos".

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

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En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.

Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Bahía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio César.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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