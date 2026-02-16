Real Madrid con muchas bajas: convocatoria para frenar al Benfica en la Champions

Lisboa Portugal.

Kylian Mbappé , mejorado de las molestias que arrastra en la rodilla izquierda por las que no tuvo minutos ante la Real Sociedad en LaLiga, encabeza la lista de convocados del Real Madrid para la disputa en Lisboa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, que afronta con las bajas de Raúl Asencio, por sanción, y los lesionados Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo.

La expulsión que sufrió Asencio en Da Luz en el último partido de la fase de liga de la 'Champions League' le deja fuera del primer partido de la eliminatoria de octavos ante el mismo rival y en el mismo escenario. Junto al central canterano fue expulsado el brasileño Rodrygo, igualmente baja por una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

Álvaro Arbeloa dispone de Mbappé , que fue convocado en LaLiga y reservado ante la Real Sociedad, y tan solo realiza cambios en el puesto de tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, la llamada al central Joan Martínez y el centrocampista Thiago Pitarch en lugar de César Palacios.