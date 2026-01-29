¡Real Madrid en crisis! Mbappé dispara contra sus compañeros: "Es una vergüenza"

Madrid, España.

Kylian Mbappé alzó la voz en el Real Madrid, que ha vuelto a las andadas y sufrió un duro golpe tras quedar fuera del 'Top 8' de la UEFA Champions League. El delantero francés no se mordió la lengua, hizo autocrítica y disparó fuerte contra sus compañeros. Mbappé lamentó el vergonzoso desenlace del Real Madrid el miércoles ante el Benfica, que les ganó por goleada (4-2) y mandó al equipo merengue a jugar los playoffs en busca de un boleto a los octavos de final. El galo apuntó que el conjunto blanco debe encontrar regularidad en su juego y rendimiento para ser un equipo campeón.

"No tengo la explicación clara. No fue la misma cosa que en Villarreal. Es el problema, no tenemos continuidad en nuestro juego. No es un equipo campeón que está un día sí y un día no. Merecemos la posición que estamos. Queríamos tener tiempo en febrero y vamos a tener 'playoff'. El tercer y cuarto gol no cambia nada, un poco de vergüenza", dijo Kylian en zona mixta en el estadio de Da Luz después de perder contra los portugueses. El ariete francés, que firmó de nuevo los goles de su equipo, fue crítico con la imagen de su equipo. "No es un tema de actitud, porque vas a pensar que hemos llegado sin ganas. Cada detalle es importante. Si no vienes con todo el oponente te pinta la cara. No es un tema de calidad, de táctica, es un tema de tener más ganas que el oponente. Se ha visto que el Benfica se jugaba la vida y no se ha visto que el Madrid se jugaba la vida", afirmó.

"Al inicio los dos equipos tenían algo que jugar. Hemos visto al Benfica pero a nosotros no se ha visto por qué jugábamos. No es normal lo que hemos visto hoy. Teníamos el objetivo claro de estar en el 'Top 8' para tener dos partidos menos. Empezamos el partido de manera muy floja, nos merecen marcar y no lo hacen. Nosotros tenemos una y la metemos, pensaba que nos iba a meter en el ritmo de partido, pero fue al contrario", añadió.

Mbappé reconoció como "una vergüenza" encajar hasta en el descuento, por medio del portero local, en la euforia portuguesa del equipo de José Mourinho. "Ellos fueron mejores en el primer tiempo, si nos vamos 5-1 no sorprende a nadie. Volvemos con intención de cambiar lo que ha pasado. Cuando estamos un gol menos, intentan perder tiempo, nosotros no tenemos ritmo ni creatividad. Después nos meten el último gol que para nosotros es una vergüenza", afirmó.