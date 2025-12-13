  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid: convocatoria llena de bajas y Xabi Alonso se juega su futuro

Son nueve bajas la que tiene Xabi Alonso para el partido del Real Madrid contra el Alavés el domingo por LaLiga.

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 10:54 -
  • Agencia EFE
Real Madrid: convocatoria llena de bajas y Xabi Alonso se juega su futuro

Xabi Alonso presentó una convocatoria repleta de bajas -hasta 9- para el partido contra el Alavés en la jornada 16 de la Liga Española.
Madrid, España.

Dean Huijsen y Kylian Mbappé son las dos novedades en la convocatoria del Real Madrid para el duelo de la decimosexta jornada de LaLiga, en la que se mide este domingo al Alavés, en Vitoria, con hasta nueve bajas para Xabi Alonso, seis por lesión y tres sancionados.

Junto a Huijsen, recuperado de una dolencia muscular en el muslo izquierdo que le ha impedido disputar los cinco últimos encuentros, la gran noticia para Xabi Alonso es la vuelta de Mbappé. El delantero francés sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda el pasado domingo, ante el Celta, y no pudo tener minutos frente al Manchester City en la Champions League. Además, sufre una fractura en el dedo anular de la mano izquierda.

Xabi Alonso sentenciado: se va si Real Madrid no gana al Alavés y este será el nuevo técnico

El central alemán Antonio Rüdiger que acabó dolorido el duelo europeo ante el City, también pudo regresar al grupo en el último entrenamiento y figura en la convocatoria ante la plaga de bajas defensivas que obligan a Xabi Alonso a convocar a dos canteranos como Joan Martínez y Víctor Valdepeñas 'Valde'.

El técnico tolosarra no podrá contar ante el Alavés en defensa con ninguno de sus laterales derechos ni izquierdos. El capitán Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, son bajas por lesión. Y las expulsiones sufridas ante el Celta, dejan fuera por sanción a Álvaro Carreras, Fran García y Endrick.

Los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch, aumentan a cuatro los jugadores del Castilla que viajarán con el primer equipo a Vitoria. Será la última convocatoria del 2025 de Brahim, que se marchará tras el partido a disputar la Copa África con Marruecos.

La lista de convocados del Real Madrid para Jornada 16 de LaLiga, en la que se mide al Alavés en Mendizorroza, la integran:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Raúl Asencio, Rüdiger, Dean Huijsen, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Cestero, Arda Güler, Judse Bellingham y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias