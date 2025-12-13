Real Madrid: convocatoria llena de bajas y Xabi Alonso se juega su futuro

Madrid, España.

Dean Huijsen y Kylian Mbappé son las dos novedades en la convocatoria del Real Madrid para el duelo de la decimosexta jornada de LaLiga, en la que se mide este domingo al Alavés, en Vitoria, con hasta nueve bajas para Xabi Alonso, seis por lesión y tres sancionados.

Junto a Huijsen, recuperado de una dolencia muscular en el muslo izquierdo que le ha impedido disputar los cinco últimos encuentros, la gran noticia para Xabi Alonso es la vuelta de Mbappé. El delantero francés sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda el pasado domingo, ante el Celta, y no pudo tener minutos frente al Manchester City en la Champions League. Además, sufre una fractura en el dedo anular de la mano izquierda.