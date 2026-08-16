Show de Mbappé: así le fue al Real Madrid en su último amistoso

Alemania.

El Real Madrid se impuso con contundencia frente al Schalke 04 (0-3) en su último encuentro de pretemporada, disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen (Alemania), con goles de Mbappé, Huijsen y Carlos Espí. Era el séptimo amistoso para el Schalke 04, después de cuatro victorias y dos derrotas. El Real Madrid, por su parte, cerraba la pretemporada con su cuarto compromiso, tras empatar contra la Fiorentina y ganar al Ferencvaros y al Deportivo.

Mourinho, con casi todos sus futbolistas disponibles después del Mundial y las vacaciones, optó por sacar de inicio a Ibrahima Konaté, haciendo pareja en la zaga con Huijsen, así como por dar minutos juntos a la pareja Vinicius-Mbappé. En el banquillo esperaban hombres como Bellingham, Yan Diomande o Marc Cucurella, a los que los aficionados tenían ganas de ver. El equipo blanco no necesitó demostrar un dominio aplastante para ponerse por delante en el marcador. En el minuto 6, Kylian Mbappé aprovechó un error en un pase atrás de Schallenberg para interceptar la pelota en la frontal del área y resolver prácticamente a placer ante Karius para hacer el 0-1. Sin necesidad de controlar la posesión, los muy activos atacantes del Real Madrid generaban peligro cada vez que cruzaban la medular, especialmente si la pelota pasaba por las botas de Arda Güler, revelándose como un gran organizador de juego durante esta pretemporada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse