Arsenal destroza al City y se lleva el primer título de la temporada

Inglaterra.

El vigente campeón de la Premier League, el Arsenal, dio este domingo el pistoletazo de salida a la temporada con una contundente victoria ante el Manchester City (3-0) en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra). Este título, que carece de la importancia de otros y es tratado casi como de un amistoso en verano a las puertas del inicio de la Premier League, mostró las carencias de un City que quizás se replantee ahora las facilidades que pueda darle a Rodrigo Hernández para marcharse al Barcelona. Porque el debut de Elliott Anderson, el fichaje de los 130 millones, dejó mucho que desear, además de que su escolta, Mateo Kovacic, ha vivido tiempos mejores.

Aun así, esto no importó a los 25 segundos, cuando un pase entre líneas de Myles Lewis-Skelly dejó a Riccardo Calafiori delante de Gianluig Donnarumma, que se rindió muy rápido y dejó al italiano elegir a placer dónde colocar la pelota. Calafiori, generoso, señaló en la celebración a Lewis-Skelly consciente de que el gran mérito del gol había sido su pase. Era un comienzo preocupante para Enzo Maresca, que tiene la responsabilidad de sustituir al mejor técnico de la historia del City, Pep Guardiola, y bajo la lupa de que si no iguala sus resultados, el escrutinio será enorme. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A la media hora, otra gran combinación que desnudó los errores defensivos del City permitió a Kai Havertz cabecear en el segundo palo ante Donnarumma para firmar el 2-0.