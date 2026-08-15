Flick toma decisión: las estrellas que se quedan fuera de la lista del Barca

Barcelona, España.

Los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Pablo Paez Gavira 'Gavi' no han entrado en la convocatoria para viajar al Basilea, donde este domingo el Barcelona disputará un amistoso contra el conjunto local.

El resto de internacionales que disputaron el Mundial y se han ido incorporando durante la última semana -el potero Joan García, los defensas Eric García, Pau Cubarsí, Jules Kounde, el centrocampista Dani Olmo y los delanteros Anthony Gordon y Lamine Yamal- sí forman parte de la expedición azulgrana.

Entre las novedades de la lista que ha dado Hansi Flick está el portero del filial Eder Aller, que reemplaza a Áron Yaakobishvili, pendiente de cerrar su salida al Almería.