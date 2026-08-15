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Flick toma decisión: las estrellas que se quedan fuera de la lista del Barca

Dos ausencias destacadas en la convocatoria de Flick para Basilea y jugar el útlimo amistoso de pretemporada

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 12:36 -
  • Agencia EFE
Flick toma decisión: las estrellas que se quedan fuera de la lista del Barca

El Barcelona jugará su último amistoso previo al inicio de la Liga Española.
Barcelona, España.

Los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Pablo Paez Gavira 'Gavi' no han entrado en la convocatoria para viajar al Basilea, donde este domingo el Barcelona disputará un amistoso contra el conjunto local.

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El resto de internacionales que disputaron el Mundial y se han ido incorporando durante la última semana -el potero Joan García, los defensas Eric García, Pau Cubarsí, Jules Kounde, el centrocampista Dani Olmo y los delanteros Anthony Gordon y Lamine Yamal- sí forman parte de la expedición azulgrana.

Entre las novedades de la lista que ha dado Hansi Flick está el portero del filial Eder Aller, que reemplaza a Áron Yaakobishvili, pendiente de cerrar su salida al Almería.

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También se han quedado fuera, al estar pendientes de solventar sus respectivas salidas en este final de mercado, Marc Casadó, Héctor Fort, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández. Y Frenkie de Jong y Roony Bardghji, que son baja por lesión.

Completan la pretemporada junto a los disponibles del primer equipo Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Orian Goren, Jesse Bisiwu, Hamza Abdelkarim y Ebrima Tunkara.


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Agencia EFE
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