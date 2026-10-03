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Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 4 de octubre

La Enee pide a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 14:40 -
  • Josué Cárcamo
Ocho horas sin luz estará esta zona de Honduras este domingo 4 de octubre
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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este domingo 4 de octubre de 2026.

 Foto: Archivo La Prensa
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La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en esta zona específicas del país.

 Foto: Archivo La Prensa
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Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.

 Foto: Archivo La Prensa
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La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.

 Foto: Archivo La Prensa
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Comayagua, según indica el comunicado.

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Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.

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La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

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Comayagua. En este departamento, los cortes de energía alcanzarán sectores como San Jerónimo, Las Madera, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, La Libertad, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Las Lajas, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla. La interrupción está prevista de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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