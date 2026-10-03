Shin Fujiyama inaugura edificio educativo en Ilanga, Colón, con apoyo de Nayib Bukele

La comunidad de Ilanga, en Trujillo, Colón, vivió este viernes una jornada especial con la llegada del filántropo japonés Shin Fujiyama, quien inauguró un nuevo módulo educativo en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado (IMRA).
Shin Fujiyama se abraza con la directora del colegio, Mara López. "Lo hemos logrado juntos", le dijo el japonés a la maestra mientras ambos levantaban los brazos celebrando .
“Te amamos, Shin”, gritaron al unísono los estudiantes mientras esperaban el momento de encontrarse con Fujiyama. Luego, los jóvenes continuaron con el coro: “Te queremos, Shin, te queremos”.
La bienvenida comenzó desde la entrada del desvío hacia la comunidad de Ilanga. Desde ese punto se formó una caravana de recibimiento que acompañó al filántropo durante su recorrido hasta las instalaciones del instituto.
Durante el trayecto, los estudiantes también corearon “Qué viva Shin Fujiyama”, mientras el japonés respondía emocionado y agradecía las muestras de cariño que recibió de los jóvenes.
El subdirector del instituto Modesto Rodas Alvarado, Fredy Túrcios, se encargó, junto a los alumnos, de darle un recibimiento de héroe a Shin Fujiyama en Ilanga, Trujillo, Colón..
“Gracias muchachos, muchas gracias”, expresó Fujiyama en repetidas ocasiones ante el recibimiento de los estudiantes, quienes siguieron la actividad hasta el momento de la inauguración.
El acto principal fue la entrega de un nuevo módulo educativo construido junto con el Instituto Modesto Rodas Alvarado. La obra consta de seis aulas distribuidas en un edificio de dos plantas.
El nuevo edificio tiene capacidad para albergar a 160 estudiantes y, según la información proporcionada, cumple con los requisitos para impartir educación de calidad.
La construcción fue posible mediante el trabajo de la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa de la que Fujiyama es ideólogo y promotor. El proyecto contó además con el patrocinio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Con la inauguración del módulo, Fujiyama entregó la escuela número 117 de su proyecto. La nueva infraestructura fue presentada ante la comunidad educativa de Ilanga durante el acto desarrollado este viernes.
Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando fue develado el edificio, que permanecía cubierto por un inmenso toldo azul. Tras descubrirse las instalaciones, los estudiantes comenzaron a gritar “Sí se puede” y cargaron en hombros a Fujiyama.
El filántropo llegó hasta las lágrimas durante la inauguración y recibió nuevamente el cariño de los estudiantes. La jornada concluyó con la celebración de la comunidad educativa por la nueva infraestructura y con Fujiyama compartiendo la emoción de los jóvenes que acudieron al evento.
De primer mundo y para la historia. El edificio construido en el colegio de Ilanga tiene una inversión millonaria y provoca envidia de la buena. Es imponente y majestuoso.
Shin Fujiyama acabó desplomado durante la inauguración del módulo de seis aulas tras sufrir un fuerte golpe de calor, pero se recuperó y continuó con la actividad.
Fujiyama también felicitó personalmente a su amigo, el reconocido periodista hondureño José Luis Barralaga, quien le solicitó apoyo para el colegio de su comunidad. “José Luis movió cielo y tierra para que ayudáramos a su aldea y lo hemos escuchado”, expresó el filántropo japonés, en reconocimiento a la gestión del profesional del periodismo.
Shin Fujiyama lloró de alegría durante la inauguración del edificio educativo en Ilanga, Colón, al compartir con estudiantes y habitantes de la comunidad.