Real España sigue de fiesta: remonta al Platense y escala en la Liga Nacional de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

La Máquina se presentó en el estadio Morazán luego de un triunfo memorable de visita por 1-2 en Panamá contra Plaza Amador en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y además de instalarse en las semifinales con global de 2-2 lograron el boleto a la Concacaf Champions Cup .

Semana grande del Real España . Los aurinegros llegaron con los ánimos a tope luego de avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y este domingo remontaron 2-1 al Platense para escalar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras .

Sin embargo, en el partido de la jornada 13 del campeonato doméstico fue el Platense que se puso arriba en el marcador. Se combinó Yeison Arriola, Samuel Pozantes y Aldo Fajardo, pero fue Ofir Padilla con un zurdazo para vencer al guardameta Onán Rodríguez para el 0-1.

Yeison Moreno y Ángel Girón intentaron igualar en el marcador, pero sus remates no tuvieron la potencia y dirección esperada para vencer la muralla del arquero Javier Orobio en el duelo.

Real España lució más ofensivo con el ingreso en el complemento de los experimentados Brayan Moya y Darixon Vuelto, éste último fue fundamental al participar en las dos jugadas donde celebró el local en el encuentro.

Al 50', el colombiano Yeison Moreno cazó muy bien de cabezazo en el tiro de esquina de Vuelto y la mandó a las redes para el 1-1. Fue el segundo consecutivo del cafetero en la competición y un momento valioso.

Y los locales no bajaron la presión, nuevo tiro de esquina de Real España ejecutado por Vuelto, hubo un cabezazo de Anfronit Tatum con sello de gol, pero que fue evitado en la línea de gol y apareció empujando el esférico el zaguero Wesly Decas para el 2-1 al minuto 69.

A pesar que Platense logró aproximarse al área, aún con la presencia de su goleador Erick 'Gio' Puerto y las bajas de Georgie Welcome e Ilce Barahona, no logró volver a celebrar en el partido.

Real España se vengó de la derrota en la primera vuelta contra el Tiburón y se llevó 3 puntos cruciales en estos momentos, saltó de la posición 7 al cuarto lugar con 18 unidades y se mete de lleno buscando un boleto directo a las semifinales.

Platense, por su parte, bajó al séptimo lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos.