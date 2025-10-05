Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia se aleja y Real España presiona a Motagua

¡Se completó la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 con dos remontadas! Olimpia le dio vuelta al marcador de visitante ante Lobos UPNFM y, en otro escenario, Real España hizo lo propio para ganar con lo justo al Platense en el Estadio Francisco Morazán.

El equipo de Eduardo Espinel comenzó perdiendo ante los universitarios, pero aparecieron Dereck Moncada y Kevin López para lograr la voltereta en Choluteca y sellar el triunfo merengue.

Los melenudos son líderes solitarios de la tabla de posiciones de la Liga Nacional con 27 unidades. Su máximo perseguidor es Marathón, con 23, sacándole 4 puntos de ventaja previo al parón de la Fecha FIFA, donde la Selección de Honduras enfrentará a Costa Rica y Haití.

Por su parte, Platense sorprendió a Real España con un golazo de Ofir Padilla, pero la Máquina de Jeaustin Campos respondió con un tanto de Yeison Moreno y otro de Wesly Decas para sumar la victoria en casa, luego de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Real España escaló en la tabla y se ubicó en el cuarto puesto con 18 puntos, emparejado con el Motagua, quinto, y bajando a UPNFM con 16 y el Platense terminó en la quinta posición con 16 unidades.

En la segunda posición se encuentra Marathón con 23 unidades, le sigue Olancho FC con 21, y más abajo viene Motagua, que está en alza tras la llegada de Javier López y suma 18 puntos en 11 jornadas disputadas en el Apertura 2025.

En la zona más baja de la tabla se encuentran Génesis Policía Nacional con 9 puntos en la novena posición, CD Choloma es décimo con 7, y el último lugar es ocupado por el CD Victoria (5 puntos), que busca salir del sótano con Jhon Jairo López al mando.