Real España no para: firma su noveno fichaje previo al inicio del Clausura

San Pedro Sula, Honduras.

¡Primicia! Diario LA PRENSA conoció que Real España fichará a Enrique Vázquez como nuevo refuerzo para el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El futbolista llega para fortalecer el costado izquierdo del equipo aurinegro, una zona que quedó vacante tras la baja de Darlin Mencía, y será una de las piezas que el club incorporará para encarar el nuevo certamen.

Vázquez se suma a la Máquina con el objetivo de aportar equilibrio, recorrido y solidez defensiva por la banda izquierda. Su llegada responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico, que buscaba un jugador capaz de cumplir tanto en fase defensiva como ofensiva, brindando alternativas en ese sector del campo.

El nuevo refuerzo de Real España firmará un contrato por un año, compromiso que lo vincula con el club durante toda la temporada. La dirigencia confía en que su adaptación sea rápida y que pueda integrarse sin inconvenientes a la idea de juego del equipo desde las primeras jornadas del Clausura.