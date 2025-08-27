Raúl Cáceres responde sobre posible llamado de Gio Puerto a la selección

Puerto Cortés, Honduras.

De cara al próximo duelo frente a Choloma , el técnico explicó que, pese a las dificultades que atraviesa el rival, no se puede caer en la confianza y la concentración será importante, ya que parte de la derrota ante Olimpia no fue solo por la superioridad del club merengue, sino por el "nerviosismo, espanto de algún grupo de jugadores nuestros y eso fue contagioso".

Consultado sobre una convocatoria de Erick ‘Gio’ Puerto a la bicolor catracha, el estratega señaló que atraviesa un gran momento goleador, pero pidió mesura: “Es indiscutible su cuota goleadora, pero también hay que ser prudentes y considerar que hay jugadores de mayor jerarquía”. Pese a ello, dejó en claro que la decisión final corresponde al técnico Reinaldo Rueda.

El entrenador del Platense, Raúl Cáceres , compartió su opinión sobre un llamado de Erick Puerto a la 'H', sus impresiones sobre el presente del club y los retos inmediatos en el torneo nacional. Tras un inicio prometedor, el entrenador aseguró que el equipo ha encontrado un equilibrio importante, acompañado de resultados positivos, y destacó la disposición de sus jugadores como clave para mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Primero que todo felicitarlo por este buen arranque, ¿cómo ha sido este tema con Platense y llevarlo adelante en las primeras posiciones de la tabla?

Bueno, al final esto ha sido bastante prometedor, contento porque al final va acompañado de resultados, no es fácil encontrar este punto de equilibrio. Ahora mantenernos en esa línea, el trabajo que tenemos me gusta mucho porque hay una buena disposición de parte del jugador y acompañado de oportunidades, de eso se trata que muchos jugadores está pasando por momento y eso le sirve como aliciente para poder día a día cuidar lo que hoy en día ya se empezó con Platense.

Llegó la derrota contra un equipo donde tal vez se tiene presupuestado con alguien como Olimpia, pero se viene Choloma, un equipo con problemas de victoria, con problemas futbolísticos, incluso el entrenador estuvo cerca de salir. ¿Cómo afrontar este partido?

La responsabilidad es clara, o sea, hay de equipo a equipo, hay de casos a casos, pero el cuido es total al equipo, al rival de turno, no podemos nosotros venir a querer comparar rivales sabiendo que el problema pasa por los descuidos que uno tiene. Claro que hubo una superioridad de Olimpia, pero también yo lo puedo orillar que la superioridad fue basada en el nerviosismo, espanto de algún grupo de jugadores nuestros y eso fue contagioso, o sea, la concentración del grupo total nos va a permitir hacer un buen partido. Hoy, con Choloma no es la excepción y ojalá pues estemos a la altura para poder hacerle frente al compromiso porque yo siempre lo he dicho que es un clásico el caso de Choloma y Platense es clásico, no por el morbo negativo, sino por la cercanía de las ciudades.

Entrando al tema de Selección Nacional, ¿hay algún jugador que usted recomendaría de Platense para la selección en este momento?

Al final el técnico de la selección es muy acucioso y le ha dado seguimiento a su grupo de jugadores, cuáles se puede considerar para este partido. Yo le puedo decir que me gustaría, pero también hay que ser prudentes, no creo que sea el mejor momento de Erick Puerto. ¿Por qué? Porque al final puede ser un momento que emocionalmente lo puede perder. Si algo que tenemos que considerar es que quieras o no, en la selección deben estar los jugadores que en el mejor momento pasan y ‘Gio’ es indiscutible la cuota goleadora que en este momento anda él, pero también hay que ser mesurado y considerar que hay jugadores de mayor jerarquía para un nivel competitivo como el que se va a enfrentar a la selección. Si consideramos el momento que pasa, sí; pero la experiencia creo que debe imperar también, por eso son las dos cosas, en una está con el balance arriba, en otra pesa todavía, entonces ojalá que sea el profesor Rueda que tome esa decisión y la que tome es respetable.

De momento, ¿Gio Puerto es el mejor delantero de la Liga por los números que tiene y por el momento que está pasando?

Yo le pudiera decir que no es el primero ni es el último, está entre los que se pueden considerar que andan en un mejor momento.

También el caso de Yeison Arriola que es un jugador joven que no lo han podido tener, pero es un jugador con un futuro bárbaro.

Sí, la verdad que eso es lo que me motiva, porque de una u otra forma desde que vine aquí mi discurso ha sido ese: devolverle a Platense lo que lo ha caracterizado. Hoy en día se está devolviendo la alegría al Puerto, al aficionado, que siento un agrado honestamente de ver cómo han considerado la derrota que pasamos contra Olimpia y la está digiriendo el aficionado, estamos conscientes de eso, sin embargo, tenemos que ir devolviendo a Platense el dinamismo, la alegría del juego, el juego, hacer de su casa un fortín. De a poco se va recuperando las partes que Platense antes lo caracterizaba, por eso ojalá que vayamos en esa misma línea de poder devolverle a este Puerto lo que merece al Platense, el sitial que de verdad merece.