Qatar suspende la Finalissima entre España y Argentina por ataques en la región

Sin embargo, la federación qatarí confirmará por medio de sus redes sociales que posponen todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Las selecciones de España y Argentina tenían previsto disputar un partido, denominado la Finalísima , el 27 de marzo como campeonas de Europa y América.

La Federación de Fútbol de Qatar anunció este domingo que suspender todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

Asimismo, informó de que la nueva fecha será anunciada a través de los canales oficiales federativos.

La situación bélica en la zona tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta iraní atacando a otros países de Oriente Medio con bases estadounidenses, como por ejemplo Qatar, ha provocado que el gobierno de Qatar haya decidido suspender toda actividad deportiva en el país.

Además de la Finalissima, también se suspenden los encuentros Arabia Saudita-Egipto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita y Qatar - Argentina. A ellos se una la suspensión de los campeonatos nacionales e internacionales.

En un comunicado, la Asociación de Fútbol de Qatar informa que más adelante comunicará nuevas fechas para los partidos, aunque todo quedará pendiente de como evolucione el conflicto bélico que ha obligado, por ejemplo, a cerrar el espacio aéreo en Qatar.

Esperan noticias al respecto tanto la Federación Española como la argentina, pues deberán tomar una decisión sobre dichos encuentros, pues el 27 de marzo es la única fecha existente para disputar la Finalissima antes del Mundial 2026.

Según fuentes de la Federación Española, la suspensión no ha sido comunicada todavía ni a ellos, ni a UEFA, ni a CONMEBOL, aunque todas las partes están en alerta desde que se inició la 'guerra'.